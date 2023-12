Koszmar? Masakra? Najlepsze horrory 2023 według użytkowników Filmwebu

Top 10 horrorów 2023 roku według użytkowników Filmwebu.

10 Martwe zło: Przebudzenie Evil Dead Rise 2023 1 godz. 37 min. Horror Lily Sullivan Alyssa Sutherland Fabuła opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach. Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami. W obliczu najkoszmarniejszej wersji rodziny, jaką można sobie wyobrazić, siostry zmuszone są podjąć brutalną walkę o przetrwanie.

Zwiastun filmu "Martwe zło: Przebudzenie"

9 Egzorcysta papieża The Pope's Exorcist 2023 1 godz. 43 min. Horror Russell Crowe Daniel Zovatto Owdowiała Julia udaje się na hiszpańską prowincję, gdzie mąż, który zginął w wypadku samochodowym dwa lata wcześniej, pozostawił opactwo. Kobieta ma nadzieję wyremontować posiadłosć, aby sprzedać i spłacić rodzinne długi. Towarzyszą jej nastoletnia córka, buntowniczka Amy oraz syn Henry. Kiedy w krótkim czasie chłopiec staje się żywicielem nadprzyrodzonego zła, Watykan wysyła ojca Gabriele, by pomógł rodzinie. Wkrótce duchowny odkrywa tajemnice, z których część Stolica Apostolska wolałaby, by nigdy nie została ujawniona...

8 Pięć koszmarnych nocy Five Nights at Freddy's 2023 1 godz. 50 min. Horror Josh Hutcherson Piper Rubio Film opowiada o Mike'u, młodym mężczyźnie opiekującym się swoją 10-letnią siostrą Abby, nawiedzanym przez niewyjaśnione zniknięcie jego młodszego brata ponad dekadę wcześniej. Niedawno zwolniony z pracy i zdesperowany, by móc zachować opiekę nad Abby, Mike zgadza się przyjąć posadę nocnego ochroniarza w opuszczonej restauracji - pizzerii Freddy'ego Fazbeara. Wkrótce jednak Mike odkrywa, że nic u Freddy'ego nie jest tym, czym się wydaje. Z pomocą Vanessy Shelly, lokalnej policjantki, noce Mike'a u Freddy'ego doprowadzą go do niewytłumaczalnych spotkań z siłami nadprzyrodzonymi i wciągną go w koszmar.

7 Krzyk VI Scream VI 2023 2 godz. 3 min. Horror Courteney Cox Melissa Barrera Po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzinnym miasteczkiem, czwórka ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro. Pragną rozpocząć nowy rozdział życia. Przeprowadzają się do Nowego Jorku, dynamicznego, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze jeden powód, aby nigdy nie zasypiać.

6 Renfield 2023 1 godz. 33 min. Horror Komedia Nicholas Hoult Nicolas Cage Renfield musi bezrefleksyjnie robić wszystko, co każde zrobić mu jego Pan, bez względu na to, jak bardzo czuje się upokorzony. Jednak teraz, po wielu latach niewoli, Renfield ma wreszcie szansę zacząć nowe życie i sprawdzić czy istnieje inny świat i inne życie niż to, które poznał będąc sługą Księcia Ciemności. Nie wie tylko, jak to zrobić.

5 Noc Dziękczynienia Thanksgiving 2023 1 godz. 47 min. Horror Patrick Dempsey Addison Rae Mieszkańcy miasta Plymouth, kolebki Święta Dziękczynienia, porzucają tradycyjne, rodzinne zgromadzenia, by celebrować kolejne święto – konsumpcyjny Black Friday. Żądza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek, które stają się viralowym hitem w sieci. Rok później tajemniczy seryjny zabójca, znany jako John Carver, w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymouth jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, czy też starannie dobierane ofiary pełnić będą rolę gości przy jego wynaturzonym, dziękczynnym stole?

Zwiastun filmu "Noc Dziękczynienia"

4 Bo się boi Beau Is Afraid 2023 2 godz. 59 min. Horror Komedia Joaquin Phoenix Patti LuPone Beau się boi. Bo życie go przytłacza. Bo świat jest niebezpieczny. Bo każdy ciągle czegoś od niego chce. Bo mamie będzie przykro, jak nie przyjedzie w odwiedziny, a on by wolał siedzieć w wannie. Niewyobrażalny splot zdarzeń zmusza go jednak do konfrontacji z własnymi lękami. Po drugiej stronie jego strachów czeka prawdziwe życie i niezwykła, widowiskowa, pełna przygód podróż.

3 Piła X Saw X 2023 1 godz. 58 min. Horror Tobin Bell Shawnee Smith Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.

2 When Evil Lurks Cuando acecha la maldad 2023 1 godz. 39 min. Horror Ezequiel Rodríguez Demián Salomón Dwaj bracia znajdują okaleczone zwłoki i tajemniczy dziennik na skraju swojej posiadłości. Szukając przyczyny śmierci, trafiają na miejscowego mężczyznę noszącego w swym ciele złego ducha. Opętany czeka na przybycie specjalisty, który pomoże mu uwolnić się od nieczystych mocy. Niestety ratunek nie nadchodzi na czas, a demon jest gotowy zaatakować kolejną ofiarę. Rozpoczyna się wyścig z czasem, a cała wioska zostaje wciągnięta w chaotyczną walkę ze złem.

1 Nefarious 2023 1 godz. 39 min. Horror Sean Patrick Flanery Jordan Belfi Po samobójstwie uznanego psychiatry do więzienia o zaostrzonym rygorze zostaje wysłany kolejny, James. Ma ocenić poczytalność oczekującego na egzekucję seryjnego zabójcy Edwarda Wayne'a Brady'ego. Naczelnik uprzedza go przed spotkaniem z nim, że skazany to geniusz manipulacji i jedyne, co pragnie zrobić to być uznany za chorego psychicznie w celu uniknięcia stracenia w komorze. Wizyta nie robi na potępionym masowo mordercy żadnego wrażenia, co więcej, twierdzi, że oczekiwał go, gdyż wszystko zaplanował! Przedstawia się Jamesowi jako demon, który posiadł ciało Edwarda. I co najważniejsze, informuje na wstępie psychiatrę, że przed opuszczeniem terenu zakładu popełni 3 morderstwa...

Zwiastun filmu "Nefarious"

Na liście znalazły się filmy, których światowa premiera miała miejsce w mijającym właśnie roku.Pod uwagę brane były wyłącznie. Kraj produkcji nie był istotny.Jak w przypadku poprzednich list, tak i tym razem braliśmy pod uwagę tylko te filmy, które zdobyły co najmniejSprawdźcie teżwedług użytkowników Filmwebu.