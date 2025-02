Zacznie się dziś wieczorem. TVP1 pokaże wstrząsający film o Holokauście

"Chłopiec w pasiastej piżamie": wstrząsająca opowieść o Holokauście

"Chłopiec w pasiastej piżamie: zwiastun

Akcja filmu rozgrywa się w latach 40. XX wieku w trakcie II wojny światowej. Bruno ma 8 lat, mieszka w Berlinie razem z siostrą i rodzicami. Pewnego dnia rodzina przenosi się na wieś, aby towarzyszyć ojcu – niemieckiemu oficerowi – w jego nowej pracy. Bruno łamie zakaz opuszczania nowego domu i poznaje okolicę. W ten sposób zaprzyjaźnia się ze Szmulem – chłopcem, który mieszka w innym, nieznanym świecie za kolczastym ogrodzeniem. Bruno nie zdaje sobie sprawy, że jego nowy przyjaciel jest więźniem obozu zagłady... Chłopiec w pasiastej piżamie " pozwala widowni spojrzeć na realia Holokaustu oczami dziecka, co nadaje historii unikalną głębię i nieprawdopodobny emocjonalny ładunek. Film skłania do refleksji nad naturą zła, uprzedzeniami oraz wpływem ideologii na ludzkie życie.Co ciekawe, " Chłopiec w pasiastej piżamie " spotkał się z krytyką ze strony Muzeum Auschwitz-Birkenau. Twórców filmu oskarżono o nieścisłości historyczne, a także potencjalne utrwalanie niebezpiecznych mitów na temat Holokaustu. Mimo kontrowersji "Chłopiec" oferuje publice wartościową perspektywę emocjonalną i humanistyczną, podkreślając uniwersalne wartości takie jak empatia, przyjaźń i niewinność dzieciństwa w obliczu tragedii wojny.Główne role w filmie zagrali Asa Butterfield Vera Farmiga oraz David Thewlis . Autorem scenariusza oraz reżyserem jest brytyjski twórca Mark Herman mający na koncie takie głośne tytuły jak " Orkiestra " oraz " O mały głos ". Chłopiec w pasiastej piżamie " zarobił w kinach na całym świecie 40 milionów dolarów. Zdobył również nagrodę BIFA za kreację Very Farmigi.