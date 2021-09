Zakończył się 18. Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja"

Jury i widzowie obejrzeli 33 filmy konkursowe, w tym 12 filmów fabularnych, 14 dokumentów i 7 filmów amatorskich.Jury w składzie: Adam Woronowicz (przewodniczący), Marta Lipińska Marcin Bortkiewicz przyznało wyróżnienia i statuetki Motyla 2021 następującym filmom:- wyróżnienie w kategorii filmów amatorskich dla Macieja Książko za film pt: "Marzenie" - za oryginalną formę, która świadomie zaplata się z treścią i przesłaniem filmu.- Motyl 2021 w kategorii filmów amatorskich dla Marcina Truszczyńskiego za film pt: "Dziewczynka z zapałkami" - za umiejętne operowanie językiem filmu, plastyczną wyobraźnię i niepowtarzalną atmosferę emanującą z ekranu.- wyróżnienie w kategorii film dokumentalny dla Pawła Chorzępy za film pt: " Synek " - za subtelność w ukazywaniu relacji między ojcem i synem.- Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny dla Rina Papish za film pt: "On the Edge" - za bezkompromisowe spojrzenie na człowieka zawieszonego między życiem a śmiercią.- Motyl 2021 za najlepszy film dokumentalny dla filmu " Jeden dzień dłużej Moniki Meleń - za pełną optymizmu opowieść o absolutnie odjechanej i zwariowanej miłości na motorze.- wyróżnienie w kategorii film fabularny dla filmu " Ondyna Tomasza Śliwińskiego za użycie surrealistycznej formy, która pozwala zadać fundamentalne pytania.- Motyl 2021 za najlepszy film fabularny dla filmu " Moje serce Damiana Kocura - za umiejętne połączenie fikcji fabularnej z prawdą dokumentu.Nagrodę publiczności otrzymał film "Neurochirurg" Magdaleny Zagały Nagrodę Rektora Politechniki Koszalińskiej otrzymał film "Gosia@Tomek" Christine Jezior . Nagrodzony film wybrało Jury Młodzieżowe w składzie: Emil Gański (przewodniczący), Marcelina Lewińska i Rozalia Flaczyńska. Członkowie gremium to studenci Politechniki Koszalińskiej.