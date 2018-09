Zdjęcia do "The Batman" rozpoczną się latem przyszłego roku

3 2 1



Po sieci krąży plotka o tym, że Warner Bros. jest coraz bliższe wydania formalnej zgody na realizację widowiska. Podobno studio wstępnie planuje, że zdjęcia rozpoczną się latem przyszłego roku.Wszystko zależeć będzie od tego, jak postępować będą prace nad finalną wersją scenariusza. Podobno pierwsza wersja tekstu, którą przedstawił Matt Reeves , spotkała się z zachwytem szefów studia.Oczywiście, dwa lata temu po sieci krążyły podobne informacje dotyczące draftu Bena Afflecka Geoffa Johnsa . Wszyscy jednak wiemy, że pomimo zachwytów tekst trafił do kosza, a widowisko, które było priorytetem wytwórni, do dziś nie doczekało się realizacji.Szczegółynie są na razie znane. Z różnych wypowiedzi Reevesa można wywnioskować, że tytułowy bohater będzie młodszy niż w dotychczasowych produkcjach DCEU i że nie będzie to ekranizacja komiksu Franka Millera "Rok pierwszy".