Zdjęcia do 3. sezonu "The Boys" zakończone!

Trwające od lutego zdjęcia do trzeciego sezonu " The Boys " dobiegły końca. Wcielający się w rolę Billy'ego Rzeźnika Karl Urban podzielił się dobrymi wiadomościami na swoim instagramowym koncie. Wpis, w którym dziękuje aktorom i ekipie za "krew, pot i łzy" wylane na planie, możecie zobaczyć poniżej:Akcja " The Boys " rozgrywa się w świecie, w którym superbohaterowie stoją na straży prawa i sprawiedliwości. Cieszą się oni uwielbieniem tłumów, a dla reprezentującej ich korporacji są maszynką do zarabiania pieniędzy. Wizerunek nieskazitelnych herosów to jednak tylko pozory – nadnaturalne moce nie zawsze idą w parze z kryształowym charakterem. Nieformalna grupa "chłopaków", na czele których staje pałający żądzą zemsty Billy Butcher, postanawia zrobić z nimi porządek.Serial oparty jest na bestsellerowej powieści graficznej Gartha Ennisa Daricka Robertsona . Pierwsze dwa sezony możecie obejrzeć na Amazon Prime Video.