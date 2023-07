Serialowi superbohaterowie zawalczą w "Mortal Kombat 1"

Do niedawno zapowiedzianej najnowszej części " Mortal Kombat " dołączą Homelander z " The Boys ", Omni-Man z " Niezwyciężonego " oraz tytułowy Peacemaker. Temu trio będą towarzyszyć wojownicy, których znamy z poprzednich części: Takeda Takahashi, Quan Chi oraz Ermac. Kombat Pack będzie dostępny do kupienia oddzielnie jak i znajdzie się w droższej edycji premium " Mortal Kombat 1 ", która zawiera dodatkowo skórkę Jean-Claude Van Damme dla Johnny'ego Cage'a. Jak oceniacie taki mariaż postaci serialowych ze światem gry?