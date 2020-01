Zielony Szerszeń wraca do akcji!

3 2 1



Po raz pierwszy Zielony Szerszeń pojawił się w roku 1936 jako bohater cyklicznego słuchowiska radiowego i bardzo szybko zdobył ogólnokrajową popularność. W 1940 r. powstał pierwszy komiks opowiadający o przygodach Szerszenia, a także rozpoczęto emisję serialu telewizyjnego. W latach 1966-1967, kiedy to serial był kontynuowany, jedną z głównych ról zagrał w nim

.

Zielony Szerszeń opowiada o zamaskowanym bohaterze, który nie zawsze zgodnie z prawem walczy z przestępcami panoszącymi się na ulicach amerykańskich miast. Szerszeń naprawdę nazywa się Britt Reid i jest wydawcą popularnego dziennika

"Daily Sentinel"

. W jego misji pomaga mu Kato, mistrz wschodnich sztuk walki.

Po zaciekłej licytacji z innymi firmami, studio Amasia Entertainment nabyło prawa do kolejnych adaptacjiTo jak, chcielibyście zobaczyć jeszcze jeden film o Szerszeniu? A może serial?Na razie nie wiadomo, w którą stronę zabierze projekt Amasia. Jej współzałożyciel, Bradley Gallo, jest jednak podekscytowany:Oczywiście, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Nakręcona przez Michela Gondry'ego w 2011 roku adaptacja przygód Szerszenia z Sethem Rogenem w roli głównej zarobiła 227 milionów dolarów na całym świecie (przy 120-milionowym budżecie), co nie było wystarczającą sumą, by usatysfakcjonować włodarzy Sony (dodatkowo, film zgarnął mieszane recenzje). Z kolei zaplanowany na 2016 rok reboot od Gavina O'Connora ) utknął gdzieś na taśmociągu Paramountu i w końcu został bezterminowo zawieszony. Czy tym razem się uda?