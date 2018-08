Zmarła Aretha Franklin

Getty Images © Theo Wargo

Jedna z najbardziej cenionych wokalistek w historii, Aretha Franklin , nie żyje. Piosenkarka zmarła w czwartek w swoim domu w Detroit. Miała 76 lat.Urodziła się w 1942 roku w Memphis. Śpiewać zaczynała jako wokalistka gospel, ale w toku kariery poruszała się między stylami jazzu, R&B i popu. Sprzedała łącznie ponad 75 milionów płyt, zdobyła 20 statuetek Grammy - w tym za całokształt artystycznych dokonań - i była pierwszą kobietą, którą wprowadzono do Rock and Roll Hall of Fame (w 1987 r.). Magazyn "Rolling Stone" umieścił ją na pierwszym miejscu listy 100 najlepszych wokalistek wszech czasów.W kinie mogliśmy ją oglądać w komediach muzycznych(1980) oraz, gdzie wcieliła się w postać pani Murphy. Pojawiła się również we własnej osobie w kilku filmach dokumentalnych oraz serialach. Franklin cierpiała na raka trzustki. W zeszłym roku ogłosiła, że przestaje koncertować. Jej ostatni publiczny występ miał miejsce w listopadzie 2017 roku podczas charytatywnego koncertu zorganizowanego przez Elton John AIDS Foundation.