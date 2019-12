Znamy datę premierę "Bodyguarda zawodowca 2"

Jak informuje "The Hollywood Reporter", kontynuacjatrafi do kin 28 sierpnia 2020 roku.Na ekran powrócą Ryan Reynolds Salma Hayek . Nowe twarze w obsadzie to: Morgan Freeman Tom Hopper . Za kamerą stanie ponownie Patrick Hughes.grany przez Jacksona płatny zabójca Darius Kincaid zatrudni Michaela Bryce'a ( Reynolds ) do ochrony swojej małżonki, Sonii ( Hayek ), która będzie musiała wybrać się na niebezpieczną misję na wybrzeże Amalfi we Włoszech.Oryginał z 2017 roku zarobił na całym świecie ponad 180 milionów dolarów przy budżecie rzędu 30 milionów.