Antonio Banderas też w kontynuacji "Bodyguarda Zawodowca"

Zdjęcia do filmujuż się rozpoczęły, czego dowodem jest poniższa fotka.Nie znaczy to jednak, że zakończono już proces obsadzania ról. Portal Deadline podaje, że angaż otrzymali ostatnio: Antonio Banderas ) i Richard E. Grant ).Film jest kontynuacją. Tym razem grany przez Samuela L. Jacksona Darius Kincaid zatrudni Michaela Bryce'a ( Ryan Reynolds ) do ochrony swojej małżonki, Sonii ( Salma Hayek ), która będzie musiała wybrać się na niebezpieczną misję na wybrzeże Amalfi we Włoszech.