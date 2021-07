Znamy reżysera widowiska "Blade"?

Po długich miesiącach poszukiwań Marvel znalazł w końcu reżysera widowiska " Blade ". Choć umowa nie została jeszcze podpisana, źródła portalu Deadline podają, że za sterami nowej odsłony historii o łowcy wampirów najpewniej stanie Bassam Tariq Reżyser najlepiej znany jest z dramatu " Mogul Mowgli" , w którym główną rolę zagrał Riz Ahmed . Jak na razie nie ma oficjalnego komentarza ze strony Marvela . Autorką scenariusza będzie Stacy Osei-Kuffour , w której CV znajdziemy takie tytuły jak " Watchmen ", " Pen15 " oraz " Hunters ". W przeszłości scenarzystka pisała również sztuki teatralne oraz poezję. Angaż do Marvela to przełomowy moment w jej karierze. Blade zadebiutował na kartach komiksów w 1973 roku w zeszycie " Tomb of Dracula No. 10". Szybko stał się ulubieńcem czytelników. Bohater stanowi hybrydę człowieka i wampira, ponieważ jego matka podczas porodu została ugryziona i zabita przez krwiopijcę. Blade służy ludziom i zwalcza wampiry, zaś jego opiekunem jest sędziwy uczony – mistrz wiedzy tajemnej.W tytułową rolę wcieli się dwukrotny laureat Oscara Mahershala Ali . Premiera zaplanowana jest na 2022 rok.