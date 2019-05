Zobacz gameplay z zapowiedzianego właśnie nowego "Ghost Recon"

Ubisoft ogłosił właśnie, że 4 października zadebiutuje nowa gra z seriio podtytule. Będzie to wojskowa strzelanina rozgrywająca się w zróżnicowanym, wrogim, tajemniczym i otwartym świecie, w którym można grać całkowicie solo lub w trybie współpracy do czterech osób. Poniżej możecie zobaczyć ponad 13-minutowe wideo prezentujące rozgrywkę z wersji Alpha gry.Od pewnego czasu z Aurorą nie ma żadnego kontaktu. Ten archipelag malowniczych wysp jest siedzibą Skell Technology, firmy przyszłości, która stawia na rozwój robotyki. Wysłano cię tam wraz z odziałem na misję zwiadowczą, ale wasze śmigłowce zostały zestrzelone: wygląda na to, że zabawki Skell wpadły w niepowołane ręce. Wilki, zabójczy oddział zbuntowanych amerykańskich wojskowych, przejęły kontrolę nad wyspą. Prowadzeni przez twojego byłego towarzysza broni, podpułkownika Cole'a D. Walkera, przeprogramowali drony Skell zmieniając je w maszyny do zabijania. Teraz zamierzają je użyć, niezależnie od możliwych strat. Gracze będą mogli sprawdzić swoje umiejętności przetrwania i adaptować się do różnych miejsc oraz sytuacji na Aurorze. Trudny teren, zmęczenie, czy otrzymywane obrażenia - oto nowe wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć. Jeśli w trakcie bitwy odniosą obrażenia, koniecznością okaże się odczołganie w bezpieczne miejsce by opatrzyć swoje rany. Na chętnych czekać będą bogate opcje personalizacji – tak by każdy mógł stworzyć swojego wymarzonego żołnierza. Będzie można z niego korzystać zarówno w trybie fabularnym, jak i wieloosobowym (PvP) – swobodnie przenosząc swój postęp doświadczenia pomiędzy tymi modułami. -Gra zadebiutuje 4 października tego roku na komputerach PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4 w polskiej wersji językowej (napisy).