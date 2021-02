Twórca "Przychodzi po nas noc" nakręci remake "Zombie Express"

Amerykański remake koreańskiego przeboju kinowegoma już reżysera. To Timo Tjahjanto , który wraz finalizuje właśnie warunki kontraktu z New Line Cinema. Tjahjanto jest jednym z ciekawszych filmów współczesnego akcji z Indonezji. Ma na koncie m.in. doskonałe " Przychodzi po nas noc ".Szczegóły amerykańskiej wersji nie są na razie znane. Oryginał, który był pełnometrażowym debiutem aktorskim i reżyserskim Yeona Sang-ho , opowiadał o wybuchu epidemii zombie w Korei i uciekających przed apokalipsą pasażerami superszybkiej kolei w drodze z Seulu do Pusanu.W ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania pierwsza część zarobiła 38,8 mln dolarów, co było wtedy rekordem wszech czasów w Korei Południowej. Niedawno obraz doczekał się kontynuacji pod tytułem " Półwysep ".Studia o prawa do amerykańskiego remake'u walczyły już w 2016 roku. Dopiero teraz udało się jednak rozmowy sfinalizować. Ostatecznie obraz powstanie dla należącego do koncernu Warner Media New Line. Współproducentem będzie francuskie studio Gaumont.Producentem filmu jest James Wan , a scenarzystą Gary Dauberman ), który często pracuje z Wanem, m.in. przy cyklu