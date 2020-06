Najlepsze filmy o zombie. Top 15 filmów, które warto zobaczyć

Dawn of the Dead

Tak, tak, wiemy: oryginalny " Świt żywych trupów " w reżyserii George'a Romero to klasyk. W tym zestawieniu postanowiliśmy umieścić jednak jego remake, który nakręcił Zack Snyder . W przeciwieństwie do twórców pierwowzoru reżyser " 300 " (do spółki ze scenarzystą Jamesem Gunnem ) nie kładzie aż takiego nacisku na krytykę konsumpcjonizmu. W zamian dostarcza jednak emocjonalnie angażującą (a przy tym podlaną czarnym humorem) arcyefektowną jatkę. W rolach grupy pechowców, którzy chronią się przed hordą zombie w centrum handlowym, wystąpili m.in. Sarah Polley