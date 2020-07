Trzeci, finałowy serial " Rzymskich dziewczyn " zadebiutuje na platformie Netflix już we wrześniu. Zobaczcie zapowiadający go zwiastun. Rzymskie dziewczyny " to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial o grupie nastolatek pochodzących z rzymskiej dzielnicy Parioli, które odrzucają społeczne normy, szukając własnej tożsamości i niezależności. Ich życiu stale towarzyszą wspólne sekrety, zakazana miłość oraz presja rodziny.