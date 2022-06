Zwycięzcy Papaya Young Creators 2022 wyłonieni

W środę, 22 czerwca w Fabryce Norblina odbył się Finał 9. edycji Papaya Young Creators. Podczas finału ogłoszono zwycięzców i zwyciężczynie konkursu dla młodych talentów filmowych. Jury tegorocznej edycji przyznało 10 nagród, 1 wyróżnienie oraz 4 nagrody specjalne. Poznajcie laureatów i laureatki tegorocznych kategorii: Music Stories, Branded Stories, TikTok Branded Stories, TikTok Unique Stories i Audio Stories by Audioteka x Papaya.Rocks.Finałowa Gala odbyła się w inspirujących wnętrzach Fabryki Norblina na warszawskiej Woli i była zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy młodych adeptów sztuki filmowej – uczestników i uczestniczek konkursu Papaya Young Creators. W ramach konkursu powstały filmy reklamowe dla marek (AGH, Amica, DPD, Modivo, Onet, Philips, Play, Porsche, Żabka), TikToki, teledyski oraz koncepcje i scenariusze audioseriali.Na uczestników wydarzenia, poza pokazami zwycięskich filmów w sercu wydarzenia – kinie KinoGram, czekał szereg innych atrakcji, jak Speakers Spotlight na scenie strefy FoodTown, afterparty w przestrzeni Art Box Experience i FoodTown oraz Silent Disco powered by TikTok.Nagrodę za najlepszy film w kategorii Branded Stories zdobyła Rosie May Bird Smith za film "Herd Immunity" przygotowany dla Onetu. Ten sam obraz zapewnił również laureatce z Londynu nagrodę za najlepszą reżyserię. Najwięcej wyróżnień i nagród, bo aż cztery, ma jednak na koncie Hubert Patynowski. Jego teledysk "Gold Shit" do utworu "Barbara" zespołu Jansky zdobył tytuł najlepszego filmu w kategorii Music Stories, nagrodę za najlepszy pomysł oraz dwie nagrody specjalne. Utwór zespołu Jansky był zresztą inspiracją do stworzenia również innej nagrodzonej pracy. Klip pt. "Wieki" w reżyserii Joanny Różniak zdobył nagrodę za najlepszy montaż dla Aleksandry Kasprowicz.W debiutujących w tym roku kategoriach TikToka główne nagrody otrzymały filmy z ważnymi, uniwersalnymi przesłaniami. W kategorii TikTok Branded Stories wygrał film pt. "Śpiąca" dla kampanii społecznej Onetu #nieczekam107lat autorstwa Anny Ryń i Moniki Dróżdż, a w kategorii TikTok Unique Stories nagrodę przyznano Kacprowi Potępskiemu za produkcję "Inność, indywidualność, różnorodność".W kategorii Audio Stories by Audioteka x Papaya Rocks wyróżnione zostały dwa scenariusze. Nagrodę za najlepszy pomysł odebrał Adrian Dulnik za scenariusz pt. "Detektyw Szarada i Śmietanka Towarzyska RP", zaś wyróżnienie powędrowało do Hanki Dziubińskiej-Kopki za "Sprawę Rusałki". Co więcej, dla autorów obu tych pomysłów nagrody oznaczają rozpoczęcie dalszej współpracy z Audioteką.W tym roku wyłoniono również New Production Talent. Ten tytuł przypadł Marii Wolnej i Dobromirowi Czerskiemu za obraz "Latynoska telenowela" dla DPD w reżyserii Anny Drozdek. Przyznano ponadto kilka nagród specjalnych. Poza wspomnianymi wcześniej nagrodami dla Huberta Patynowskiego, które otrzymał solo (od MAKonLine) oraz w duecie z Hasenienem Douserym (od Heliografu), specjalne wyróżnienia przyznały Panavision – dla Bena Holta za zdjęcia do "Soboty rano" w reżyserii Hanny Pikulskiej dla Żabki oraz ATM System – dla Bartłomieja Jakubiaka za zrealizowany dla AGH film "Istotny błąd". Ta ostatnia produkcja zapewniła również wygraną w kategorii najlepsza scenografia – uhonorowano Aleksandrę Kostulską i Kamilę Bukańską.Pełną listę laureatów znajdziecie na www.papayayoungcreators.com Tegoroczna edycja Papaya Young Creators była wyjątkowa. Stanowiła podsumowanie programu, który funkcjonował od prawie dekady. Dziś formuła inicjatywy skierowanej do młodych kreatywnych wymaga przedefiniowania, dlatego w takiej odsłonie gala odbywa się po raz ostatni.