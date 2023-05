Zyskaj rabat na soundbar z wybranymi telewizorami Philips w Media Expert

Kup telewizor Philips i otrzymaj zniżkę na soundbar

soundbar Philips TAB8507B/10





soundbaru Philips B95/10





Jak skorzystać z promocji na soundbar Philips w Media Expert?

Sklepprzygotował atrakcyjną promocję dla miłośników nieskazitelnych pod względem wizualnym seansów, a także doznań audio na najwyższym poziomie. Już teraz– sięgającą nawet 700 złotych! Szczegóły oferty dostępne są POD LINKIEM TUTAJ Promocja w Media Expert na zakup telewizora Philips z soundbarem w niższej cenie dostępna jest w dwóch wariantach. Wybierając jeden z dwóch modeli telewizorów Philips –– możecie kupićtaniej o 500 złotych.Model, który znajdziecie, posiada kinowy dekoder dźwięku Dolby Atmos, co oznacza, że oglądane w domu filmy będą brzmiały dokładnie tak samo, jak na sali kinowej. Bądź na sali koncertowej! Soundbar ma bowiem dwa dodatkowe wysokotonowe głośniki, które poszerzają dźwięk w taki sposób, że każdy instrument usłyszycie, jakby brzmiał oddzielnie. Trzy kanały gwarantują natomiast trójwymiarowy dźwięk przestrzenny, który zapewni emocje na najwyższym poziomie, także podczas oglądania rozgrywek sportowych. A dzięki bezprzewodowemu subwooferowi nie musicie się martwić o niebezpieczne kable – po zamontowaniu sprzętu, na przykład na ścianie, pozostaje cieszyć się bogatym, krystalicznie czystym dźwiękiem. Wszystkie parametry soundbaru objętego promocją znajdziecieW wariancie drugim zniżka wynosi aż 700 złotych! Wystarczy wybrać jeden z trzech modeli telewizorów dostępnych w sprzedażyi dodać do zamówienia. To, co na wstępie wyróżnia ten model, to jego wygląd oraz konstrukcja o niskim profilu. Głośnik nie tylko zapewnia niezwykle realistyczny dźwięk w systemie Dolby Atmos, ale też w razie potrzeby przełączy się na Dolby Surround. Za sprawą kompatybilności z Easy Play-Fi głośnik soundbar stanie się centralnym elementem układu głośników w wielu pomieszczeniach w całym domu – aplikacje Philips Sound lub Play-Fi zrobią w nich prawdziwy zestaw dźwięku przestrzennego.Głośnikiem można ponadto sterować całkowicie bezdotykowo poprzez asystentów głosowych AI. Wystarczy poprosić Alexę bądź Siri, by włączyły Twoją ulubioną muzykę. Szczegółowe parametry soundbaru Philips B95/10 dostępne sąWystarczy dodać do koszyka wybrany telewizor Philips wraz z soundbarem objętym promocją.Użyj kodu, który wyświetli się automatycznie, a rabat na zamówienie naliczy się sam.W tym momencie wystarczy dokończyć zamówienie i cieszyć się zarówno z telewizora, jak i nowego głośnika w niższej cenie.Promocja na wybrany soundbar marki Philips w Media Expert trwa do 5 czerwca bądź do wyczerpania zapasów. Wszystkie informacje o promocji znajdziecie