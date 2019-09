Papieros zakrapiany kwasem

Po czterech latach przerwy Quentin Tarantino znów przenosi nas w świat farsy i groteski. Tym razem planuje namieszać trochę w historii, mniej więcej tak samo jak w " Bękartach wojny ". Swastykę zastępuje kwiatami i znakiem pokoju, a realia przenosi do upalnego Hollywood w 1969. I pomimo że fabuła bucha żarem (żeby nie powiedzieć ogniem) tak samo jak widownia śmiechem podczas seansu, film mrozi krew w żyłach. A przynajmniej mroziłby, gdyby wyreżyserował go ktokolwiek inny, ponieważ Tarantino jak zawsze mistrzowsko miesza konwencje i bawi się z widzem, szykując nam prawdziwy emocjonalny rollercoaster.Osadzony w nostalgicznych czasach dla fabryki snów film opowiada historię dwóch przyjaciół, którzy po latach wracają do miasta aniołów. Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ), gwiazda telewizyjnych westernów i Cliff Booth ( Brad Pitt ), jego nieodłączny dubler-kaskader, zamierzają ponownie wkleić się do branży filmowej. Problem w tym, że czują, jakoby już tutaj nie pasowali. Na dodatek do domu obok willi Ricka akurat wprowadza się Sharon Tate ( Margot Robbie ) z Romanem Polańskim ( Rafał Zawierucha ), którego Rick określa mianem "być może najlepszego reżysera wszech czasów".I Polański czy Tate to nie jedyne nazwiska, które przewijają się przez hipisowskie Hollywood. Film obfituje również w takich bohaterów, jak Bruce Lee, Steve McQueen, Marvin Schwartz (wymawiane bez "t"), czy sam Charles Manson. Aczkolwiek te nazwiska to tylko smaczki, gdyż wszystkie reflektory są skierowane na duet Rick & Cliff. A przynajmniej do tego wzdycha Rick Dalton, powoli wkraczając w melancholię w stylu Normy Desmond . Próbuje zachować dobre imię, grając kolejnych bandziorów w tanich westernach, a w desperacji łapie się nawet spaghetti Bonda, jednocześnie szlochając nad przemijającą sławą oraz za drogą na jego kieszeń willą. Cliff natomiast jest zawsze obok, żeby pocieszyć (lub podwieźć) partnera, w międzyczasie obijając mordy i raczej się aż tak się nie przejmując, bo jak kot zawsze spadnie na cztery łapy. Chociaż od kotów zdecydowanie woli psy, a szczególnie swoją słodką Brandy.Pod względem technicznym Tarantino jak zawsze daje nam wszystko z najwyższej półki. Nie bez powodu, pomimo niesamowitej oryginalności i nietuzinkowości w swoich filmach, uwielbia go prawie każdy. Zdjęcia, muzyka, niezręcznie bliskie kadry, fikcyjne filmy w filmie oraz scenografia rewelacyjnie oddają ducha tamtych lat. Obsada również zachwyca pod każdym względem, ale raczej po trio DiCaprio Robbie nikt się niczego innego nie spodziewał. W pewnym momencie nawet przyjacielska ośmiolatka z planu zdjęciowego mówi do Ricka Daltona "to było najlepsze aktorstwo, jakie widziałam w swoim życiu", co bez problemu można odnieść do warsztatu DiCaprio Niestety fabuła jednak pozostawia niedosyt. Historia Ricka Daltona z czasem wydaje się zmierzać donikąd i nie zachwyca (żeby nie powiedzieć nudzi). Poza kilkoma pojedynczymi scenami na wagę złota nie dostajemy obfitych, trzymających w napięciu dialogów, za które wszyscy Tarantino kochamy. W dodatku chaotyczna opowieść wraz z przydługimi wyrywkami z fikcyjnych produkcji z udziałem Daltona po drugiej godzinie zaczynają męczyć. Finalnie fabuła wydaje się być rozlazła, nużąca i przede wszystkim nieprzemyślana. Może twórca " Pulp Fiction " po prostu próbuje czegoś nowego i odchodzi od swojego starego stylu. Jeżeli tak, to mam jedynie nadzieje, że nie będzie to jego przedostatni film.