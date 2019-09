Polityka stereotypów

Vega Investments

Żaden film w tym roku, może pozabraci Sekielskich, nie wzbudził takiego zainteresowania jeszcze przed premierą, jak. Trzeba oddać Patrykowi Vedze , że czego, jak czego, ale talentu marketingowego odmówić mu nie można.Gorzej jednak jest z samym filmem – najbardziej wyczekiwana premiera roku rozczarowuje. Zarówno jeśli chodzi o warsztat i artystyczne walory, jak i o jej polityczny potencjał. Przede wszystkimnie spełnia swojej podstawowej obietnicy: nie odsłania przed widzem ukrytego zaplecza polskiej polityki. Nikogo, kto choć trochę interesował się polską sceną polityczna w ostatnich kilku latach, nic w nowej produkcji Vegi nie zaskoczy. Otrzymujemy ekranizację newsów, memów, afer, politycznych plotek i domysłów – i to na ogół dość nieświeżych, bo sprzed dwóch, trzech lat.Film Vegi operuje na bardzo powierzchniowym poziomie. Skupiamy się na przywarach i niecnotach poszczególnych polityków, nie na systemowych mechanizmach, psujących polską demokrację. Gdy taka analiza pojawia się na ekranie – jak w wątku strumienia państwowych pieniędzy, płynących do imperium pewnego charyzmatycznego zakonnika z Torunia – szybko zmieniamy temat.Politycy w filmie Vegi to skorumpowani, przaśni socjopaci. Nie wiemy jednak, czy to polityka przyciąga takie jednostki, czy też demoralizuje wcześniej uczciwe i empatyczne osoby. Jeden z wątków przedstawia relacje ekscentrycznego ministra obrony i jego młodego szefa gabinetu politycznego. Chłopakowi, ściągniętemu do MON prosto po studiach, od razu sodówka uderza do głowy: zaczyna wysyłać rządowe limuzyny po burgery do Maca, każe oficerom sobie salutować, zaczyna wymuszać łapówki. Mimo brawurowej kreacji Antoniego Królikowskiego ta postać po prostu nie przekonuje. Nie wiemy, skąd w niej taka bezczelność i poczucie bezkarności. Nie mamy okazji zobaczyć, jak władza zmienia młodego człowieka – a to mogłaby być naprawdę ciekawa historia.Czasami daje o sobie znać źle wykonany risercz. Szczególnie w wątku anarchistów, których reporterka telewizji z Torunia namawia na zorganizowanie imienin Stalina. To zupełnie bez sensu, anarchiści to antystaliniści, Stalina postrzegają jako kontrrewolucjonistę. Jeśli już przywołuje się w politycznym kinie radykalnie lewicowe środowiska, to warto włożyć trochę wysiłku w zbadanie tego, jak naprawdę wygląda ich ideologia.Jak to często bywa w kinie Vegi , ww wielu miejscach widać inscenizacyjne niechlujstwo. Talent tego reżysera polegał jednak na tym, że niezależnie od tego, jak źle napisane i słabo wyreżyserowane byłyby jego filmy, to jednocześnie potrafiły przykuć uwagę najbardziej sceptycznego widza i wciągnąć go w to, co dzieje się na ekranie. Wjest z tym różnie – jak większość filmów autora, także ten składa się z luźno ze sobą powiązanych wątków, których poziom jest bardzo nierówny. Bronią się dwa. Pierwszy, o romansie żonatego, katolickiego posła rządzącej partii z młodszą kobietą jest nieźle napisany i miejscami autentycznie zabawny. Drugi, zamykający film, zabiera nas do obozu opozycji, która okazuje się w niczym nie lepsza od partii rządzącej. Zbigniew Suszyński , jako lider opozycji Pacyna, przekonująco kreuje najbardziej chyba oślizgłą postać w filmie.Aktorstwo jest najmocniejszą stroną Vega zawsze miał oko do nieoczywistego castingu i prowadzenia aktorów. Także tu poza wspomnianymi Królikowskim Suszyńskim mamy sporo brawurowych kreacji: Zbigniewa Zamachowskiego w roli ojca-dyrektora z Torunia, Janusza Chabiora jako szefa MON czy Tomasza Sapryka w roli demonicznego ministra specsłużb. Czasem jednak nawet najlepsi aktorzy rozbijają się wo słaby scenariusz – najlepiej widać to w przedziwnym wątku o bliskiej, przyjacielskiej (a może nie tylko) relacji rozwijającej się między wszechwładnym Prezesem rządzącej partii a jego rehabilitantem.Choć twórcy bronią się, że to dzieło fikcji,jest filmem z kluczem, bez trudu rozpoznamy w niej postacie z pierwszych stron gazet. Często sprowadzone są one do swojej jednowymiarowej karykatury. Postać wzorowana na Macierewiczu jest tylko wariatem leczącym się elektrowstrząsami, ta na Beacie Szydło – tępą wieśniaczką, która gubi się na politycznych salonach, gdzie nigdy nie powinna trafić. Jakkolwiek krytycznie ocenialibyśmy tych dwoje, to o wiele bardziej nieoczywiste persony, z których można wycisnąć dużo więcej.Stereotypy to jednak podstawowa myślowa jednostka. Film nie tyle odkrywa przed widzami prawdę, co potwierdza ich przesądy: że polityka to błoto, wszyscy kradną i lepiej się od tego trzymać z daleka. Czy dla utwierdzenia się w tym sądzie będzie się chciało widzom siedzieć ponad dwie godziny w kinie?