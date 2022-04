Dumblecore

Warner Bros. Entertainment Inc.

Nie sądzę, by po dwóch dekadach magicznych praktyk i niemal tuzinie filmów profesor Dumbledore , albo ktokolwiek z magicznej ferajny J.K. Rowling , miał przed nami jakieś tajemnice. A nawet jeśli, nie potrzeba tu detektywa, tylko analityka rynku. Filmami o Harrym Potterze rządziła logika kina inicjacyjnego - małoletni czarodziej dorastał, zaś widzowie albo dorastali razem z nim, albo cofali się po własnych śladach do czasów dzieciństwa. Seria " Fantastyczne zwierzęta " to raczej ćwiczenie z wywoływania duchów; obracanie w dłoniach starych klocków w nadziei, że nowa konstrukcja ułoży się sama. Dla fanów - dobre i to. Niestety, mugole też chodzą do kina.Akcja nowego filmu rozgrywa się w poprzednim filmie - potężny czarodziej Gellert Grindelwald Mads Mikkelsen ) ponownie wzywa magiczny świat do walki z chodzącymi po ulicach szarakami, zaś jego dawny przyjaciel Albus Dumbledore , za sprawą paktu krwi, wciąż nie może podnieść na niego różdżki. Zadanie powstrzymania faszyzującego złoczyńcy spada więc na magicznego zoologa Newta Skamandra Eddie Redmayne ) oraz na jego sklecony w biegu czarodziejski dream team. I po raz trzeci safandułowaty Scamander wypuszcza z rąk walizkę pełną fantastycznych zwierząt, odpalając tym samym całą fabułę. Czary mary, wracasz na start.Komedia charakterów, wystawny spektakl fantasy, kino przygodowe, bajka o miłości i nienawiści, na okrasę - magia; ta pozwalająca strzelać prądem z palców i ta prawdziwa, pulsująca głęboko w sercu. To wszystko znajdziemy w " Tajemnicach Dumbledore’a ", podobnie jak w każdym odcinku " Mody na sukces " znajdziemy intensywne sceny dialogowe, pięknych ludzi oraz zręby intrygi. Problem w tym, że serialowe struktury rzadko sprawdzają się w kinie - a jeśli już, to muszą być tożsame z jakąś dynamiką - z nowymi i ciekawymi wątkami, zwrotami akcji, intensyfikacją znanych motywów, przewartościowywaniem naszej wiedzy o świecie. Alegoria totalitaryzmu, populizm napędzający ksenofobię, wątek młodości rzucającej długi cień na wiek dojrzały, lojalność jako cnota weryfikowana przez polityczne zawirowania… Wszystko to już widzieliśmy w poprzednim filmie i choć scenarzyści dwoją się i troją, by wyczarować więcej, trudno przecież pisać w excelu. Fabularna wata w " Tajemnicach Dumbledore’a " to efekt kuriozalnego planu wydawniczego, sam film stanowi ledwie trzeci epizod pięcioodcinkowej serii, a Hollywood to rogatki piekła. Nihil novi sub sole. Newt Scamander pozostaje w interpretacji Redmayne’a nieskończenie intrygującą postacią. Będę się upierał, że w jego całkowitym niedopasowaniu do konwencji tkwi urok filmu, zaś ostentacyjna nieatrakcyjność w roli frontmana to doskonały komediowy zapalnik. Nigdy nie wiadomo, co chodzi Newtowi po głowie, jego mimika i język ciała sugerują ciężką neurozę, z kolei dziwaczny rodzaj energii, którą Redmayne nasyca swojego bohatera, ma ewidentne źródła w slapsticku. Zastępujący szarżującego Johnny’ego Deppa Mikkelsen gra role czarnych charakterów z zamkniętymi oczyma, łączenie cynizmu oraz ukrytej za beznamiętnym obliczem czułości to dla niego chleb powszedni. Z kolei Jude Law po raz kolejny kradnie show w roli Dumbledore’a. Pomijając fakt, że figura nadświadomego mistrza marionetek obniża fabularną stawkę (trudno przejąć się historią, w której karty są rozdane), jego skomplikowana, pełna ambiwalencji relacja z Grindelwaldem pozostaje najlepszym elementem tekstu. Zwłaszcza, gdy staje się bijącym sercem opowieści o dojrzewaniu do odpowiedzialności za słabszych.Choć trudno w to uwierzyć, filmy o przygodach Harry’ego Pottera mogły powtórzyć popkulturowy wyczyn " Obcych " - był taki moment, gdy niemal każdy z nich stawał się emanacją odrębnej, autorskiej wrażliwości, od zakochanego w familijnych evergreenach Chrisa Columbusa , przez uprawiającego formalną partyzantkę Alfonso Cuarona , po specjalizującego się w rozterkach miłosnych Mike’a Newella . Niestety, przyspawany do kamery David Yates nakręcił już sześć filmów z serii i na fajrant raczej się nie wybiera. Pozostaje natomiast symbolem reżyserskiej przeciętności i strażnikiem studyjnej szklarni. Jego kompetentne, grzeczne i komputerowo wygładzone " Fantastyczne zwierzęta " stały się leniwe, zmęczone i pozbawione ikry. Kto wie, może przydałby się im jeszcze dłuższy zimowy sen. Albo - w zgodzie z niezłą metaforą teleportacji i ucieczki poprzez otwartą książkę - całkowita wolność w świecie literackiej fikcji.