Dolina niesamowitości, pazurek w oko

Pamiętacie pana Toma Hoopera ? Reżysera, najnudniejszego Oscara ostatnich dwóch dekad?, lepa na Akademię i normatywnej, przekłamanej bzdury? Pan podobno nakręcił także filmową wersję, której nie widziałam, ale to nieważne. Grunt, że facet zaginął w tajemniczych okolicznościach. Porwali go kosmici albo Hiacynta Bukiet na kolację przy świecach. To dobra wiadomość, oznacza bowiem, że za kamerąstanął ktoś, kto NIE jest mistrzem poprawności i mieszczańskich manier. Reżysera filmu, kimkolwiek on jest – Marsjaninem czy podstępną sztuczną inteligencją – Hiacynta Bukiet raczej nie zaprosiłaby na herbatkę.Śmieszna sprawa z tymi. Film został wyszydzony, a może nawet znienawidzony, na długo przed premierą; właściwie trudno o nim mówić w oderwaniu od rzeki hejtu, która wylała się z pierwszym lipcowym zwiastunem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tylu ludzi – tak zwanych poważnych ludzi, inteligentnych ludzi, ludzi dialogu – deklarowało z góry, że wprawdzie jeszcze nie widziało filmu, ale ten "z pewnością jest fatalny". Niechęć doprzybrała rozmiary memetycznej epidemii. Coś, co jeszcze przed premierą mogło wydawać się dziwnym planem marketingowym, przyniosło opłakane skutki: wynikna box offisie wygląda żałośnie. Jakie tam koty – zmokła kura!Nie wiem, gdzie zaczęło się to nieporozumienie.były i są snem balansującym na granicy koszmaru. Były największym musicalem West Endu i Broadwayu, pełnym gibkich ciał w legginsach i futerkach, twarzy w dziecięcym makijażu, wizualnym odpadem glamu, a może i punka. Zażenowanie i jakiś rodzaj seksualnego wstydu tkwią w DNA, splecione z mistyczną makabrą. Na scenie ze śmietnika rozgrywa się przecież rywalizacja na śmierć i życie: śpiewające koty walczą o to, który z nich przed wschodem słońca uda się do kociego nieba i, zgodnie z legendą, odrodzi w nowym życiu.Ekranizacja nie będąca tradycyjną animacją musiała siłą rzeczy wsadzić widzom pazurek w oko. I wsadziła. Trudno o blockbuster równie odklejony od przyzwyczajeń widza; takiej psychodelii nie było w kinie giga-budżetowym od czasów, powiedzmy,(filmu przecież zupełnie innych ambicji). Oglądamy znajome twarze i ciała, poddane przedziwnym mutacjom, porośnięte lśniącym futerkiem. Gdzie zaczyna się nagość? Rebel Wilson zdziera z siebie jedną warstwę skóry; Idris Elba zrzuca płaszcz i pręży się do kamery, eksponując brak tradycyjnych męskich genitaliów. Akurat w jego przypadku trudno wyrzucić to z głowy, zbyt wiele w tym frajdy, dystansu do swojego wizerunku. Jeden z najseksowniejszych mężczyzn na świecie musiał się świetnie bawić, hasając po planie w obcisłych zielonych legginsach. Dama Judi Dench , narodowy skarb Brytyjczyków, przeciąga się w wielkim, wiklinowym koszu. Tylna łapa wędruje za głowę – a może za łepek? Czy narodowy skarb Brytyjczyków może mieć łepek? I co ona ma właściwie na sobie? Futro na futrze – z małych kotków, może myszy? Scena ze śpiewającymi myszami też tu jest, są także śpiewające karaluchy. Na Twitterze mignęło mi zadane z wielką powagą pytanie: czy koty zsą kanibalami?I tak to się toczy; każda scena przynosi ze sobą kolejny dysonans poznawczy. Rzecz niby dzieje się w Londynie, pokrytym retro patynką. Ale to dziwny Londyn, wyludniony, nieludzki. Na samym początku widzimy jedną humanoidalną nogę, która z kociej perspektywy wygląda jak noga giganta, więcej ludzi już nie zobaczymy. Są tu samochody i śmieci, dziwnie odklejone od miejskiego hałasu ślady ludzkiej obecności. Może jakaś część ludzkości wyparowała, jak niegdyś w? Jest w tych obrazach coś apokaliptycznego. Może to nie przeszłość, a przyszłość? Czyw ogóle są kotami?Te pytania, wbrew pozorom, nie wynikają z niekonsekwencji. W świecie rozrastających się franczyz i uspójniania seryjnie produkowanych spektaklipoświęcają się w całości jednej idei: śpiewającej ludzko-kociej hybrydzie. Nie muszą niczego wyjaśniać, mogą po prostu zanurzyć się swojej dziwności – trochę śmiesznej, trochę alienującej, ale niepodobnej do niczego innego. Jest w tym coś odświeżającego – przeciwwaga dla przeciętniackiego fanserwisu, którym w zeszłym roku zakończyły się dwie wielkie serie,są też doprowadzoną do ekstremum hollywoodzką tendencją do "urealniania" fantastycznych światów, przebijając się w swoich cyfrowych futerkach na drugą stronę, prosto do doliny niesamowitości. W całym szyderstwie wobecnajbardziej zadziwia brak takowego wobec kręconych na kopy remake'ów disneyowskich animacji. One też nie podobają się prawie nikomu – a jednak nie budzą agresji.nie są oczywiście filmem idealnym i jeśli kogoś interesuje przede wszystkim warstwa muzyczna, być może lepiej odkurzyć DVD ze spektaklem. Czasami coś przestaje działać na poziomie tempa, zdarzają się dłużyzny. W pewnym sensie jest to musicalu ekranizacja totalna: obrazy wypierają w nim dźwięki, muzyka staje się drugorzędna. Z jakiegoś powodu nie wydaje mi się to takie najgorsze. Moglibyśmy się przy tym filmie bawić jak dzieci w szkolny teatr, robić wesołe memy. Co poszło nie tak?