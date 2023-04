Bez matki nie ma chatki

Podobno nawet najbardziej szalone i absurdalne horrory mówią nam coś o naturze czasów, w których żyjemy. To, czego nie umiemy nazwać wprost, materializuje się na ekranie pod postacią duchów, monstrów, zjaw i innych upiorów. Grady Hendrix, autor książki, "Paperbacks from Hell", pisał, że niepokój społeczny rodzi zombie, a ekonomiczny - nawiedzone domy. Co w takim razie mówi o naszej epoce film, w którym opętana przez demona matka poluje na własne dzieci?Reboot kultowego " Martwego zła " składa co prawda rytualny hołd piekielnej leśnej chatce, ale nie tu reżyser Lee Cronin lokuje epicentrum grozy. Sypiąca się kamienica, którą lada dzień będzie musiała opuścić Ellie ( Alyssa Sutherland ), samotna mama z trójką dzieci, zdaje się lepiej oddawać atmosferę roku pańskiego 2023. Poza przymusową eksmisją rodzinę czekają również niezapowiedziane odwiedziny średnio zaradnej życiowo cioci Beth ( Lily Sullivan ) i zamkniętego dotychczas w bankowym skarbcu demona. Może to i nic dziwnego, że bohaterce Sutherland między pocieszaniem neurotycznej siostry, wypełnianiem obowiązków domowych, a składaniem ciuchów byłego w pewnym momencie "pęka żyłka".Rodzinna historyjka to jednak u Cronina tylko pretekst do otwarcia festiwalu makabry i trzeba przyznać, że reżyser zaczyna z wysokiego C. Szkoda czasu na przydługie ekspozycje. Krwawynie pozostawia wątpliwości co do intencji autora – mamy wykrzywiać twarze z obrzydzenia i odwracać wzrok na widok rozpruwanych flaków. Cronin pozostaje wiernym uczniem Sama Raimiego , śmiało czerpiąc z estetyki gore. Pękają kości, ktoś gryzie szkło, ktoś zdziera skórę kuchenną tarką, zdarza się, że trzeba wbić komuś nóż w twarz, a kamienica krwawi niemniej obficie co oryginalna chatka w lesie. Powracają także nieśmiertelne we franczyzie strzelba i piła łańcuchowa, a tytułowe zło pozostaje nieobliczalne w swoim niszczycielskim pędzie.Choć w kategorii najbardziej przerażających matek ostatnich lat ciężko przebić kreację Toni Collette w " Hereditary ", to Sutherland jest ze swoim makiawelicznym uśmiechem i jaszczurzym spojrzeniem cudownie diaboliczna. Z całej obsady to właśnie ona wydaje się najlepiej rozumieć klimat oryginalnej serii, balansując wciąż na granicy horroru i czarnej komedii. Potrafi uwodzicielsko mrugać i mizdrzyć się do swoich ofiar, by zaraz żerować na ich truchle z zapałem godnym złaknionego krwi wampira. To za jej sprawą pojęcie rodzinnego patchworku nabiera w finale filmu zupełnie nowego znaczenia.Nie ma jednak co ukrywać, że dla wielu fanów " Martwe zło " znaczy " Bruce Campbell w roli Asha Williamsa". W produkcji Cronina do walki z demonem przystępuje zdecydowanie mniej przebojowa Beth. Reboot rządzi się jednak swoimi prawami i widać, że twórcy mieli tu nieco inny pomysł na film - miało być raczej strasznie aniżeli śmiesznie. Mniej tu groteski i drwiny, choć momentami szkoda, bo kreacja Sullivan zyskuje ciekawy rys właśnie w przegiętym finale. Podobnie sprawa ma się, jeśli chodzi o efekty specjalne - najlepsza zabawa jest tam, gdzie twórcy, sięgając do korzeni serii, rezygnują z CGI na rzecz misternie skonstruowanej charakteryzacji i hektolitrów lepkiej sztucznej krwi.Bohaterowie horrorów nazbyt często przekonują się, że nie warto otwierać zapieczętowanych kopert, wyważać zabitych deskami drzwi i przede wszystkim - że trupów nie należy wskrzeszać. Cronin, doskonale zaznajomiony z gatunkowymi prawidłami, postanowił jednak sprowadzić "martwe zło" z powrotem na kinowe ekrany. Na jego szczęście okazał się to całkiem udany seans spirytystyczny. A przynajmniej na tyle, by nie prześladowały go złośliwe widma krytyki filmowej.