Marvelsacja

Mógłbym zrefereować koncepcję czasu u Nolana . Bezbłędnie wytyczyłbym linię fabularną serialu " Dark ". Spróbowałbym nawet rozrysować drzewo genealogiczne bohaterów „ Mody na sukces ”. Wobec konieczności streszczenia " Marvels " najchętniej zgłosiłbym jednak weto. Fabuła rodzi tu skojarzenia z Fasolkami Wszystkich Smaków ze świata Harry’ego Pottera . Jest losowo i kolorowo, raczej dziwnie, z rzadka trafi się więc coś naprawdę przyjemnego. Do mieszanki z motywami trafiają: artefakty dające władzę nad światem, czasoprzestrzenne anomalie, portale do równoległych rzeczywistości, gasnące gwiazdy, teleportacje i, jakżeby inaczej, kotki. Dodajmy do tego wojnę między rasą imperialistów (Kree) i rasą uchodźców (Skrullowie). Okiełznać ten chaos próbują Kapitan Marvel ( Brie Larson ), jej nastoletnia fanka Kamala Khan, znana jako Ms. Marvel ( Iman Vellani ), oraz dawno niewidziana siostrzenica, Monica Rambeau ( Teyonah Parris ). Wsparcie zapewni Nick Fury ( Samuel L. Jackson ), a na drodze zaś stanie spragniona zemsty Dar-Benn ( Zawe Ashton ).Choć całość schematami stoi, fabuła 33. kinowego filmu Marvel Studios wymaga od nas wiele. Do zrozumienia, kim jest trio tytułowych bohaterek, konieczna będzie powtórka z filmu " Kapitan Marvel ” oraz znajomość trzech powstałych w międzyczasie seriali dostępnych na platformie Disney+ (" WandaVision ", " Ms. Marvel " i " Tajna inwazja "). Mrugnięcia okiem do fandomu i sceny po napisach domagają się kolejnych przypisów. Można więc sięgnąć po encyklopedyczną wiedzę na temat MCU i uważnie łączyć fabularne kropki kosztem emocjonalnej inwestycji w seans. Można też ograniczyć się do rozpoznawania znajomych schematów narracyjnych. Może wtedy łatwiej będzie przymknąć oko na charakterologiczne skróty.Marvelosceptycy narzekali na to od dawna - na epizodyczność pozbawionych początku i końca kinowych przygód oraz zanikającą przez to stawkę. Coraz trudniej o satysfakcję, gdy twórcom bardziej niż na emocjonalnych powiązaniach między postaciami zależy na zaanonsowaniu nadchodzących tytułów wytwórni. Mowa o burzeniu superbohaterskiego mitu, o próbie autodefinicji, o współdzieleniu żałobnej traumy i o kształtowaniu siostrzeństwa? Niby tak, lecz w " Marvels " wszystko to zostaje wciśnięte między pseudonaukowy bełkot tłumaczący zasady uniwersum oraz zaskakująco nijakie (zważywszy na kolosalny budżet) sekwencje akcji. W efekcie tego pokawałkowania mamy do czynienia, by posłużyć się porównaniem Richarda Brody’ego, z aktorstwem emotikonek: natychmiastowo likwidujących ryzyko niejednoznaczności. Odtwórczynie muszą ograniczać się do jednowersowych replik, żart słowny jest tu czerstwy, prym wiedzie slapstick zwalniający nas z obowiązku empatii. Punkty fabularne tu się scrolluje, a emocje gubi. Sceny walk, którymi wysokobudżetowe widowisko mogłoby się wyróżniać, bazuje na inscenizacyjnych szablonach: ktoś tu strzeli kulą ognia, ktoś unicestwi materię. Ważniejsza jest raczej prezencja i paradowanie w środku kadru przed finałowym ciosem, niż realne zagrożenie. Zamiast podkreślać dylematy i kształtować charaktery, umowna przemoc przeważnie sprowadza się zresztą do pojedynku magicznych artefaktów.Trudno uwierzyć, że za całość odpowiada twórczyni nowego " Candymana " (filmu, co by o nim nie mówić, opartego na subtelnościach), a za kamerą stoi Sean Bobbitt, etatowy operator Steve’a McQueena . Ratunkiem w ogólnym chaosie nie okazują się także drobne przebłyski pomysłowości, za pomocą których Taika Waititi (" Thor: Ragnarok ") wykształciłby spójną konwencję. Stado kotków w kosmosie może i roztapia nasze serca, a musicalowa sekwencja na planecie Aladna zamieni się w internetowy wiral dla kumatych. Lecz rozkoszna absurdalność tych scen tylko podkreśla nijakość całej reszty. Aż dziw, że film tak użytkowy i wykalkulowany jest równocześnie dziełem tak niepociągającym. Chyba czas już teleportować się do innego uniwersum.