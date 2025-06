Startup zagłady

HBO

Wyobraźcie sobie czwórkę najbardziej wpływowych techbrosów na świecie, zamkniętych w pilnie strzeżonej willi pośrodku niczego. Co najgorszego może się wydarzyć? Przeprowadzą zdalnie zamach stanu? Zaprojektują wspólnie wizję posthumanistycznego społeczeństwa? A może zwyczajnie się pozabijają? – zgaduje kolejno, wielokrotnie nagradzany za obśmiewanie grubych ryb, Jesse Armstrong . Dwa lata po tym, jak na stałe pożegnaliśmy się z dysfunkcyjną rodziną Royów, scenarzysta " Sukcesji ", debiutując w roli reżysera, wraca na streamingowe salony z błyskotliwą satyrą polityczną na patologie branży technologicznej i trzęsących nią (jeszcze bardziej dysfunkcyjnych) krezusów z Doliny Krzemowej. Choć " Mountainhead " karykaturą i czarnym humorem stoi, wcale nie tak daleko mu do rzeczywistości, w której obecnie żyjemy.Każdy z bohaterów to istny czempion biznesu: najstarszy z brosów, Randall ( Steve Carell ), jest gigantem branży energetycznej, który za kiwnięciem palca może odciąć od prądu cały kontynent; Hugo ( Jason Schwartzman ), właściciel tytułowej rezydencji, wynalazł bijącą rekordy popularności apkę do medytacji; Venis ( Cory Michael Smith ) dzierży w rękach najbardziej wpływową platformę społecznościową na globie, a Jeff ( Ramy Youssef ) uchodzi za niezdetronizowanego króla sztucznej inteligencji. Przyjaciele – choć bliżej im raczej do zażartych wrogów – co roku zjeżdżają się na męski weekend, by podywagować nad losami wszechświata i upewnić się, kto ma teraz najwyższą sumę na koncie, największa dom oraz jaja. Podczas gdy jeden łechta ego drugiego, trzeci podsyca kompleksy czwartego, a reżyser zapewne gratuluje sobie własnej dowcipności. Każdy, kto choć trochę ceni poczucie humoru Romana Roya, uzna " Mountainhead " za zabawne, zwłaszcza w chwilach, gdy film zamienia się w absurdalny pojedynek kogutów i gorzką szyderę z całej hiperzmaskulinizowanej branży technologicznej.Można śmiało powiedzieć, że protagoniści " Mountainhead " to oddani wyznawcy tzw. "Mentalności", którą przenikliwie opisał w swojej książce "Survival of the Richest" teoretyk mediów i publicysta, Douglas Rushkoff. Ów specyficzny sposób myślenia, jaki Amerykanin zaobserwował u czołowych bossów innowacji, orbituje wokół marzenia o techno-utopii, w której najbogatsi mężczyźni świata, mimo wojen, kryzysów gospodarczych oraz katastrof ekologicznych, żyją długo i szczęśliwie dzięki posiadanym zasobom finansowym i technologicznym. Dlatego właśnie najpotężniejszych kapitalistów globu: Randalla, Hugo, Venisa i Jeffa do działania napędza myśl nieskończonego rozwoju. Hegemonia AI, ludzka nieśmiertelność i przeszczepy świadomości – o taką wizję przyszłości walczy ekipa, jaką zmontował nam w swoim debiucie Armstrong . Trudno wyczuć, czy twórca zna od podszewki środowisko, z którego bezwstydnie kpi, czy zwyczajnie ma obsesję na punkcie Muska Gatesa i wszystkich technofanatyków tego globu. Jedno jest pewne – jego dialogi znów są ostre jak brzytwa, przemyślenia nad wyraz celne i z ducha nihilistyczne, a społeczno-polityczne prognozy – raczej defetystyczne, ale to akurat trudno mieć mu za złe.Martwić może jedynie fakt, że " Mountainhead " narracyjnie i formalnie sprawia wrażenie spin-offu " Sukcesji ", co nie do końca działa na korzyść oryginalności produkcji, ani też nie wróży najlepiej dalszej karierze Brytyjczyka. Marcel Zyskind jawnie naśladuje mockumentowy styl trzech operatorów nagradzanego serialu HBO ( Patricka Capone’a Christophera Norra oraz Andrija Parekha ), wprawiając kamerę w swoisty taniec pozorów. Ta znów podgląda ukradkiem zepsutych bogaczy, cierpliwie, choć nie bez szczypty sensacji, rejestrując ich wszystkie cierpienia, grzeszki i wiarołomstwa. Zgodnie z przykazaniamimężczyźni dumnie paradują po domu w eleganckich polarkach, a całemu widowisku przygrywa w tle wpadająca w ucho muzyka kompozytora "Sukcesji" Nicholasa Britella . Pokryta śnieżnym puchem luksusowa rezydencja Mountainhead wygląda z kolei jak norweski dom Lukasa Mattsona ( Alexander Skarsgård ) z czwartego sezonu serii, przy którym pracowali zresztą ci sami scenografowie ( Molly Mikula Stephen H. Carter ).W " Mountainhead " na szczęście nie brakuje niespodzianek. Armstrong bierze multimilionerów w znacznie grubszy cudzysłów niż kiedykolwiek wcześniej, a całą historię przyprawia czarnokomediowym zwrotem akcji rodem z " Zabawy w pochowanego ". W debiucie laureata czterech nagród Emmy pobrzmiewa również echo " Czarnego Lustra " oraz wszelkich technologicznych lęków związanych z internetową mową nienawiści, szerzeniem dezinformacji przez AI czy broligarchicznymi układami polityków z CEO mediów społecznościowych. Reżyser przestrzega: w rzeczywistości zawładniętej przez tytanów technologicznych z Doliny Krzemowej wszystko jest możliwe. Po nieco rozczarowującym finale pozostaje tylko wierzyć, że w kolejnym filmie Armstrong wystrzeli techbrosów w kosmos śladem Katy Perry albo chociaż spakuje ich w kapsułę i spuści w morskie głębiny – tam, gdzie nie mają wpływu na losy planety.