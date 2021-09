Owca w wilczej skórze

Zwaśnieni bracia, majestatyczna natura i rodzinny konflikt niczym węzeł gordyjski. Znacie? To posłuchajcie. Mogłoby się wydawać, że właśnie o tym jest film Jane Campion , lecz - jak to zwykle w filmach tej reżyserki bywa - pozory mylą. Pod grubą warstwą brudu i toksycznej męskości kryje się opowieść o frustrującej samotności, wyniszczającym od środka pożądaniu oraz dysfunkcyjnej - ale jednak - miłości. Na papierze " Psie pazury " to kombinacja " Braci Sisters Jacquesa Audiarda i " Tajemnicy Brokeback Mountain Anga Lee . Tyle że papier, w przeciwieństwie do dzieła filmowego, mieści się w każdej szufladce.Zrealizowany dla platformy Netflix obraz to adaptacja książki amerykańskiego powieściopisarza Thomasa Savage’a , opisującej dzieje dwojga samotnych braci. Phil ( Benedict Cumberbatch ) i George ( Jesse Plemons ) Burbankowie to wykształceni i zamożni właściciele ziemscy, którzy większość życia spędzają w siodle. Kiedy jednak George poślubia prowadzącą lokalną gospodę wdowę Mary, Phil nie potrafi kryć się z zazdrością, a poczucie odrzucenia zaczyna manifestować w okrutny sposób. Konflikt narasta, gdy Rose ( Kirsten Dunst ) oraz jej ekscentryczny nastoletni syn Peter ( Kodi Smit-McPhee ) wprowadzają się na ranczo Burbanków. Teraz przyjdzie im żyć pod dyktatorskimi rządami Phila.Pomimo tradycyjnych gatunkowych ornamentów w rodzaju butów z ostrogami, skórzanych kowbojskich spodni oraz popijaw w saloonach, kostium jest tutaj drugorzędny, zaś " Psie pazury " to film bliższy tradycji antywesternowej. Konwencja, w której kino rozlicza się z mitem założycielskim Ameryki i w której patriarchat jest fundamentem ekranowej rzeczywistości, służy Campion przede wszystkim do wyostrzenia niuansów ludzkich relacji – od niebezpiecznego związku Rose z alkoholem, przez ciągłe terroryzowanie jej syna Petera za bycie outsiderem, po wewnętrzną walkę Phila z demonami swojej seksualności. Duszna muzyka Jonny’ego Greenwooda wzbudza ciągły niepokój i jest jak zwiastun wyczekiwanego tornada, mającego zetrzeć bohaterów z powierzchni ziemi. To jeden z tych filmów, w których widmo nadciągającej tragedii urasta do rangi narzędzia narracyjnego. Benedict Cumberbatch doskonale sprawdza się w roli brutalnego kowboja, który - i nie ma moich słowach krzty przesady - niemal każdą wolną chwilę spędza na terroryzowaniu domowników. Duma oraz lęk przed społecznym ostracyzmem nie pozwalają mu okazywać uczuć, dlatego wszystkie pokłady dobra przekuwa w chorobliwą tyranię. Phil cały zresztą składa się z intrygujących paradoksów – trudno oprzeć się wrażeniu, że oczytany i dobrze wykształcony bohater świadomie wybiera życie sadystycznego oprawcy o homofobicznych skłonnościach. Bo " Psie pazury " to przede wszystkim opowieść o niezbywalnych atawizmach i prymitywnych ludzkich impulsach, przejmujących kontrolę nad bohaterami w zderzeniu z narzuconymi, cywilizacyjnymi normami. Phil jest jak tytułowy wściekły pies, próbujący złapać niewinnego zająca za uszy. Psie pazury " zachwyca epickimi i zapierającymi dech w piersiach zdjęciami górzystej Montany. Krajobrazy dzikiej prerii i górskich potoków to nie tylko tło dla rozgrywających się wydarzeń – natura żyje i współodczuwa, cicho przyglądając się wewnętrznym rozterkom bohaterów. Z ukrycia obserwujemy Phila, gdy milimetr po milimetrze bada dłońmi końskie siodło swojego jeździeckiego mistrza - Branco Henry’ego, albo gdy lub skupiony i pełen pasji plecie ze skórzanych pejczy warkocze. Każdy dotyk implikuje tutaj kipiącą seksualnością grę pożądania – i dlatego właśnie filmowi Campion nie można odmówić ani tematycznego rozmachu, ani ulotnej sensualności. Reżyserka, nie pierwsza i nie ostatnia, znajduje pod pancerzem rozbuchanej kowbojskiej męskości coś wrażliwego i kruchego. I przekonuje, że ze wszystkich wilczych instynktów najpierwotniejszym pozostaje strach.