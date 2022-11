W imię ojca

SCEA Santa Monica Studios

Nie ma przeznaczenia. Są tylko wola i przypadek. Razem tworzą plan, czyli listę rzeczy, które się nie udają. Filozoficzny szlagier, którym zajmowali się najwięksi – od Sofoklesa po wokalistę zespołu Scooter – w sztuce zwykle ociera się o banał. A jednak w grach wideo działa bez zarzutu. To w końcu część pytania o naturę medium.Z jednej strony, sednem całej zabawy jest progres, chodzi o poczucie mocy, zdobywanie kolejnych umiejętności, hartowanie stali. Z drugiej, w parze z interaktywnością idzie złudne poczucie kontroli; iluzja swobody wyboru oraz elastyczności tekstu. Najwybitniejsza gra dotykająca tej narracji, ” Bioshock ”, ugruntowała nas w przekonaniu, że wolna wola jest w grach wideo niczym więcej niż scenariopisarskim chwytem. ” God of War: Ragnarok ”, sequel opowieści o zrehabilitowanym Bogu Wojny, który nagrabił sobie i w Grecji, i w Skandynawii, wpisuje tę konkluzję w mitologiczną opowieść o więzach przeznaczenia. Intrygujące pytania, które stawiają twórcy, mają charakter i fabularny, i autotematyczny. Jak zapobiec tragedii, którą zawczasu wyryto w kamieniu? Jak opowiedzieć o niemocy Gracza, oddając mu kontrolę nad jedną z najpotężniejszych postaci w historii gier?W finale poprzedniej części Kratos , chcąc przerwać zaklęty cykl grzechu rodziców cedowanego na dzieci, uśmiercił prominentną figurę z nordyckiego panteonu. Trącił palcem pierwszą kostkę domina: śmierć puszcza w ruch samospełniającą się przepowiednię, ta zaś zwiastuje srogą zimę i w konsekwencji prowadzi do Ragnaroku, bratobójczej wojny bogów. Spartanin Kratos z miejscowymi nie pija, ale wie doskonale, że jego rodacy nie mają patentu na fatum. Nie chce mieszać się w zakulisowe rozgrywki Asgardczyków, co ustawia go na kursie kolizyjnym z własnym synem, nastoletnim Atreusem . Chłopak wierzy, że zagładzie da się zapobiec, a jedna przepowiednia może unieważnić drugą. Lecz im mocniej okopuje się na swoim stanowisku, tym bardziej oddala się od ojca. Stawką są nie tylko losy bogów i ludzi, ale też relacja, którą bohaterowie wykuli w ogniu bezprecedensowych aktów poświęcenia. Za interludium koncertu na sto armat i dwieście toporów służą przeplatające się historie inicjacyjne. Jedna – o dreptaniu po własnych śladach i trudach nauki na swoich błędach. Inna – o demonach przeszłości, których nie da się wyegzorcyzmować. Wreszcie, najważniejsza – o ojcowsko-synowskiej miłości. Tej toksycznej oraz tej, która jest wyzwaniem rzuconym przeznaczeniu.Zderzenie postaw Atreusa Kratosa to nie tylko przyczynek do wielu fantastycznie napisanych miniatur o patriarchalnych powinnościach oraz przywilejach i pułapkach chmurnej młodości. To również rama centralnego, narracyjnego kontrastu. Choć tematami, które znajdziemy za fasadą efektownego widowiska, dałoby się obdzielić kilka antycznych tragedii, ” Ragnarok ” utrzymany jest w dużo lżejszym tonie niż poprzednia część. Więcej tu powidoków filmowej, mitologicznej epiki lat 50. i 60., Kina Nowej Przygody oraz XVIII-wiecznej powieści łotrzykowskiej, mniej zaś ponurego fantasy podszytego refleksją o zbrodni i odkupieniu. Barwna ferajna postaci drugoplanowych tworzy coś na kształt moralnie podejrzanej Drużyny Pierścienia, asgardzka arystokracja zostaje wystylizowana na gangsterską familię rodem z „ Porachunków Guya Ritchiego (będę się upierał, że Thor z ”Ragnaroku” to najlepszy Ray Winstone , na jakiego stać gry wideo), z kolei całość oddycha nieustanną zmianą lokacji oraz punktów widzenia. Słowem – karuzela atrakcji na szóstym biegu.Delikatne przesunięcia akcentów wewnątrz znajomej konwencji nie wszystkim przypadną do gustu. Lecz podobnie jak ” Dziki gon ”, który rzucił długaśny cień na inne adaptacje prozy Sapkowskiego , ” God of War ” pozostaje w moim przekonaniu najciekawszą popkulturową reprezentacją nordyckich mitów. Historię relacji Kratosa z synem, ze zmarłą żoną oraz z innymi rezydentami panteonu wkraczającymi w jego ascetyczne życie twórcy opowiadają bez jednej fałszywej nuty. Rozsadzającą ekran epikę oraz poezję ukrytą w rutynie boskiego życia odmierzają z aptekarską precyzją, a całość przyprawiają dyskretnie czarnym humorem.Odważny koncept płynnego, nieprzerwanego cięciami montażowymi ujęcia powraca w sequelu. Choć tym razem – jako że Kratos dzieli czas ekranowy z kilkunastoma postaciami – twórcy wznoszą go na nowy poziom. Kamera często zmienia perspektywę, żongluje wektorami i niczym w najlepszej polifonicznej opowieści zostawia jednych bohaterów, by powędrować za innymi. Intymna opowieść kontrapunktowana jest sekwencjami ogłuszającej akcji, a wygląda to wszystko tak, że zęby drżą, a ręce same składają się do oklasków. Rzeczywistość dziewięciu skandynawskich królestw to jednocześnie przyspieszony kurs historii sztuki oraz popis kunsztu grafików, animatorów i artystów koncepcyjnych – zarówno tych odpowiedzialnych za design mitologicznych stworzeń, jak i architektów cyfrowego świata. Skąpane w miękkim, błękitnym świetle świątynie Alfheimu, naszpikowana ruinami dawnych cywilizacji lodowa pustynia Midgardu czy mieniące się feerią ciepłych żółci, czerwieni i brązów lasy Jotunheimu to nie tylko efektowne landszafty. To również odrębni bohaterowie opowieści – z własną historią, niebezpieczną florą i fauną stanowiącą o ich tożsamości oraz architekturą, w której zapisano tragiczną przeszłość. Z podobnym wyczuciem twórcy traktują animację. Od subtelnych gestów i mikroekspresji po atawizmy przemawiające w środku bitwy, mówią za jej pośrednictwem więcej o postaciach niż sam tekst. Sposób, w jaki Atreus przejmuje język ciała swojego ojca – w walce i poza nią – to najsubtelniejsza realizacja zasady ”nie mów, pokazuj”, jaką widziałem poza salą kinową.Kilka srogich zim temu odwiedzaliśmy niektóre z Dziewięciu Królestw, orbitując wokół ogromnego, centralnego regionu. Tym razem ponownie korzystamy z korzeni Drzewa Życia w celach tranzytowych, jednak każda z odwiedzanych lokacji to w zasadzie autonomiczny, półotwarty świat pełen grobowców do splądrowania, skarbów do odkopania i zbójeckich obozów do wytrzebienia. Nudne jak flaki z olejem zadania zbieracko-kurierskie, zmora współczesnych gier wideo, zostały ograniczone do minimum, dominują doskonale napisane przypisy do głównej fabuły. Z większości dałoby się uszyć oddzielną produkcję, niemal wszystkie domykają rozpoczęte zawczasu wątki, rozbudowują mitologię i rzucają nowe światło na motywacje bohaterów; są świadectwem wiary w naszą inteligencję, obietnicą wzruszeń oraz gwarancją wartościowych fantów.Te ostatnie pozostają elementem systemu, który kilka lat temu wywrócił serię ” God of War ” na lewą stronę i zbliżył ją do współczesnych gier action RPG. Kratos jest opisany kilkoma statystykami, od siły fizycznej i wytrzymałości przez biegłość w magii runicznej i czas ”schładzania się” umiejętności specjalnych po szczęście wpływające na liczbę punktów doświadczenia oraz pojemność portfela. W zdrowym ciele zdrowy duch – punkty życia i potencjał bitewnego szału można zwiększać za pomocą specjalnych artefaktów, z kolei zbierany po drodze ekwipunek warto ulepszać za pomocą dedykowanych materiałów oraz modyfikować w zgodzie z ofensywnymi i defensywnymi preferencjami. Organicznym celem zabawy szybko staje się dotrzymywanie kroku coraz silniejszym przeciwnikom. I cóż, pętla ”dwa kroki po głównej ścieżce, pięć kroków po opłotkach” sprawia mnóstwo frajdy, a gra pączkuje z każdą minutą – liczba nowych mechanik idzie w dziesiątki. To nie tylko największy i najdłuższy ” God of War ” z dotychczasowych, ale też absolutna czołówka, jeśli chodzi o cyfrowe kolubryny. Minus bezcelowe przerzucanie węgla oraz mapa przypominająca ofiarę ospy wietrznej.Gdy wreszcie stawiamy stopę na ubitej ziemi, obserwujemy coś pomiędzy makabrycznym baletem przemocy a czysto użytkową sztuką zadawania bólu. Kratos ma na podorędziu prezent po zmarłej lubej, topór Lewiatan oraz pamiątkę z burzliwej młodości, czyli Ostrza Chaosu. I jak nietrudno się domyślić, gra na tych instrumentach własną pieśń lodu i ognia. Gdy zajdzie potrzeba, osłoni się tarczą (niektóre są idealne do szybkich zbić i bloków, inne pozwolą kumulować energię kolejnych uderzeń i odpowiedzieć w zgodzie z prawami dynamiki Newtona). Przyparty do muru, nihil novi, zamieni się natomiast w ognisty grzyb (Spartański Szał wzbogacił się o dodatkowy pacyfistyczny wariant, dzięki któremu błyskawicznie wyleczymy rany). Broń można modyfikować, umiejętności Kratosa rozwijać, a obecność ataków kontekstowych, terenowych oraz ciągła pomoc „skrzydłowych” na polu walki sprawiają, że schemat jest znacznie bardziej elastyczny niż dotąd (ponieważ wkraczamy nieuchronnie na teren spoilerów, zdradzę jedynie, że w grze kryje się więcej niż jeden autonomiczny system walki, lecz ich dokładna liczba pozostanie moją tajemnicą). Flankujący bez opamiętania wrogowie nie wierzą w opozycję ilości i jakości, nawet na niższych poziomach trudności potrafią napsuć sporo krwi. Nic zatem dziwnego, że gra premiuje zarówno spontaniczność, jak i chłodną kalkulację, stając się ćwiczeniem w uważności, kontrolowaniu przestrzeni, ciągłym balansowaniu pomiędzy brawurą a taktyką. Na marginesie rozważań o wyższości argumentu siły nad siłą argumentów warto też zaznaczyć, że obawy o cross-platformową naturę gry okazały się przedwczesne. ” Ragnarok ” wygląda i rusza się fantastycznie. Choć trochę szkoda, że tylko posiadacze 120-hercowych ekranów będą mogli zjeść ciastko i mieć ciastko – cieszyć się natywną rozdzielczością 4K oraz uwolnionymi klatkami animacji (bądź 120 klatkami przy rozdzielczości 1440p). Reszcie pozostaje wstydliwy w roku pańskim 2022 dylemat: 60 klatek czy pełne 4K? Gra płynna czy ładna? Szanujmy się.Po nitce Kratos dociera do kłębka, czy raczej – do węzełka gordyjskiego, czyli pytania o definicję przeznaczenia. W kapitalnej scenie ilustrującej tę podróż Bóg Wojny staje się bohaterem tyrady o strukturze scenariusza: mowa jest o budowie tekstu, o punkcie kulminacyjnym, o statusie Kratosa jako głównego bohatera. ”Czy naprawdę myślisz, że wyrwiesz się z okowów narracji?” – słyszy (cytuję z pamięci). W sztuce dekonstruującej samą siebie to mądre pytanie. W grze bazującej na mitologii – esencjonalne. Kratos jest z nami od tak dawna, że jego losy zamieniły się w pasmo przewidywalnych rytuałów; od zabijania bóstw po próby emocjonalnej reedukacji; od desperackiego zaprzeczenia własnej naturze oraz po jej kolejne, brutalne triumfy. ” God of War: Ragnarok ” to gra, próbująca wyzwolić go z tych kajdan - plan pozornie niemożliwy do zrealizowania kończy się sukcesem. Świadomość istnienia marionetkarza może być największą porażką Kratosa jako ”kozackiej postaci z gier wideo”, na którą gracz projektuje swoje fantazje o wielkiej mocy i jeszcze większej odpowiedzialności. Jest jednak największym sukcesem faceta z krwi i kości, który - po latach wędrówki z góry ustaloną ścieżką - wreszcie i nas może czegoś nauczyć.