Kot na gorącym blaszanym dachu

Netflix

Netflix

Netflix

Netflix

Netflix

Gdy wielka, sławna powieść ma swoją jedyną, równie słynną i niemal z nią zrośniętą filmową ekranizację, a na ekranowym horyzoncie pojawia się nowa adaptacja, zwykle towarzyszy temu aura nieufności, poczucie zagrożenia i kręcenie nosem. Zwłaszcza gdy uznany tekst dotyka spraw wagi narodowej. Niektóre utwory o takiej randze – jak na przykład "Nędznicy" – uchroniły się przed "ikoniczną" ekranizacją, np. dzięki ciągłym, licznym i różnorodnym wersjom filmowym. Ale załóżmy, że Netflix zapowiada nową odsłonę " Ziemi obiecanej " w formie kilkuodcinkowego serialu. Już czuję ten ferment w sieci. Oczywiście trudno wyobrazić sobie inną wizję "Ziemi" niż tę Wajdowską z 1975 roku, ale premierze odświeżonego " Znachora " kilkanaście miesięcy temu też towarzyszyła panika. Jak się okazało – przesadzona, bo nowy Wilczur się udał, a kultowość wersji z 1981 raczej nie ucierpiała. Jak głoszą bodaj najsłynniejsze słowa z "Lamparta" pióra Giuseppe Tomasiego di Lampedusy : "Aby wszystko zostało po staremu, wszystko musi się zmienić".I oto nadeszło nowe – druga adaptacja słynnego "Lamparta". Sześcioodcinkowy serial Netflixa, przenoszący na ekran powieść z 1958 roku, mierzy się przede wszystkim z filmową legendą. Nagrodzony w 1963 roku Złotą Plamą w Cannes wystawny fresk z Burtem Lancasterem Claudią Cardinale w rolach głównych to przeciwnik wagi ciężkiej. I choć nowiutki miniserial nie dorównuje arcydziełu Luchina Viscontiego – potwierdzając tym samym niedoścignioną maestrię uznanej adaptacji – wcale nie wychodzi z tego starcia na tarczy. Włoska, netfliksowa produkcja zdaje się dystansować od wersji sprzed ponad 60 lat – akcentuje nieco inne wątki, wyciąga niektóre postacie z cienia, pozostaje jednak w zgodzie z dekadenckim duchem powieści. Czyni to ponadto potoczyście, niekiedy zachwycająco, a przede wszystkim bardzo atrakcyjnie pod względem audiowizualnym.Przenosimy się więc do czasów Risorgimento, czyli zjednoczenia Włoch z lat 60. XIX wieku. Początek dekady – wyprawa tysiąca Garibaldiego dociera na Sycylię z misją przyłączenia wyspy do nowo powstającego państwa. Tamtejsza arystokracja – a wśród z nich książę Fabrizio Corbera di Salina ( Kim Rossi Stuart ) i jego rodzina – musi skonfrontować się z nieuniknionymi zmianami społeczno-politycznymi. Wprawdzie, jak mówi sam Don Fabrizio, Sycylijczycy najbardziej nie lubią, gdy się ich budzi ze snu – autokrytycznie punktując tym samym marazm swojej nacji – to jednak kopniak z włoskiego buta jest dla Sycylii pobudką nie do zignorowania, a dla wysoko urodzonych – początkiem kresu ich dominacji na wyspie.Świadomość nadchodzącego zmierzchu skupia się w postaci owego księcia Saliny, tytułowego Lamparta, dojrzałego i charyzmatycznego arystokraty o wielu cnotach, choć nie bez skazy (Corbera, w obliczu pruderii własnej małżonki, korzysta z usług prostytutek). Wpisany w bohatera przejmujący dekadentyzm jest nadrzędną kategorią, która porządkuje narrację opowieści zarówno w skali makro, jak i mikro. Książę bowiem konfrontuje się tyleż z postępującym rozkładem dotychczasowego porządku społecznego i schyłkiem swojego niezachwianego wcześniej przywileju, co z towarzyszącym temu poczuciem własnego przemijania oraz nadchodzącej starości i śmierci. Symbolem tych wszystkich zmian, a także głównym wątkiem pierwszej części serialu jest relacja księcia z jego siostrzeńcem Tancredim Falconerim ( Saul Nanni ). Wychowany przez wuja, energiczny, czarujący, ale konformistycznie nastawiony młodzieniec przyłącza się do nacjonalistów, a następnie kieruje swoje zainteresowanie na piękną Angelikę ( Deva Cassel ), córkę lokalnego potentata, który nagle dorobił się majątku. Małżeństwo arystokraty i nuworyszki staje się katalizatorem dalszych przemian wokół Don Fabrizia, coraz bardziej przygniatanego kolejnymi kompromisami w imię zachowaniaO ile emocjonalne serce " Lamparta " niezmiennie sytuuje się w postaci księcia Saliny, jego próbach oporu wobec nieodwracalnie nasilającego się poczucia końca oraz niemożności zatrzymania zmian, o tyle atrakcyjność ekranizacji Viscontiego w znacznej mierze bazowała na kreacjach Delona Cardinale jako Tancrediego i Angeliki. Ich fotogeniczność, frywolność, witalność oraz gwiazdorski blask skupiały na sobie niemal całą uwagę, co podbijał zresztą barokowy eksces uwielbiany przez Viscontiego . Nowe inkarnacje tychże bohaterów nie zdominowały aż tak całej historii. Serialowy Tancredi pozostaje uwodzicielski i wiarygodny, ale jedno spojrzenie Delona zapewne zmiotłoby go z Palermo aż do Turynu. W kwestii zagarniania ekranu lepiej wypada Cassel – zupełnie inna od Cardinale , ale zdecydowanie mająca "to coś". Gdy zobaczyłem ją pierwszy raz, pomyślałem, że wygląda jak młoda Monica Bellucci z domieszką dziewczęcego chłodu Elle Fanning . Potem dowiedziałem się, że Cassel rzeczywiście jest córką Bellucci.To, że Tancredi i Angelika nie zawładnęli zupełnie fabułą, ma jednak swoje plusy. Opowieść zdaje się tym samym bardziej proporcjonalna, panoramiczna i skupiona na rozmaitych kontekstach przemian zachodzących w otoczeniu książęcej rodziny. Największą bodaj zmianą względem " Lamparta " z 1963 jest przedstawienie oraz umiejscowienie w narracji Concetty, jednej z córek Dona Fabrizia, która w produkcji Netfliksa staje się w istocie drugą co do ważności postacią. Wyciągnięta z drugiego planu, a także porządnie napisana, inteligentna, choć nieszczęśliwe zakochana w swoim kuzynie Tancredim, w każdym odcinku rzuca odrobinę nowego światła na znane z Viscontiego wątki, a jej subtelna emancypacja stanowi jeden z moich ulubionych elementów włosko-brytyjskiego serialu. Concetta w znakomitej interpretacji Benedetty Porcaroli (o anielskiej i bystrej jednocześnie twarzy niczym Adèle Haenel ) jest tutaj postacią znacznie ciekawszą niż Tancredi. A historia na tym nie traci.Pochylając się nad zaletami nowego " Lamparta ", nie sposób nie wspomnieć o warstwie wizualnej. Rzecz jasna, perfekcjonista Visconti zawiesił poprzeczkę niezwykle wysoko, jednak w pejzażu współczesnych kostiumowych produkcji serialowych rzadko spotyka się tytuły z taką pieczołowitością traktujące historyczne realia i detale. To, że każdy z sześciu okołogodzinnych odcinków wypełniony jest ciepłym słońcem Sycylii, autentycznymi lokacjami, a także imponującą scenografią, to jedno. Mnie jednak szczególnie urzekła kunsztowność strojów, szczególnie tych kobiecych, z zachowaniem stożkowej sylwetki typowej dla przełomu lat 50. i 60. XIX wieku, właściwego kroju sukien, ich charakterystycznej wówczas warstwowości, lejących rękawów i głębokich dekoltów wieczornych kreacji. Bo choć serial – mimo elegijnego tonu – ze swoimi arystokratycznymi perypetiami przypadnie do gustu choćby fanom oraz fankom " Bridgertonów ", miło dla odmiany obejrzeć tak koherentną i zgodną z historycznym realizmem produkcję.Można też zastanowić się, po co nam właściwie nowa adaptacja dzieła Lampedusy Visconti , podobnie jak sam autor, wywodził się z klasy zobrazowanej w " Lamparcie " i zgodnie z duchem powieści romantyzował zmierzch bogów, tj. tych, którym władza i przywilej rzekomo zostały nadane przez Boga. Netfliksowy serial wcale nie dystansuje się od tej melancholijnej wymowy. Trudno jednak dziś szczerze przejąć się ograniczeniem wpływów arystokratycznych rodów. A może sedno kryje się gdzie indziej? W uniwersalnym sportretowaniu starcia nowego ze starym? W końcu "Lampart" to dużym stopniu opowieść o tym, jak reagować na nagłe zmiany i na jakie kompromisy można lub trzeba pójść, żeby nie wypaść zupełnie z pędzącego pociągu nieustannie dokonującej się historii. Mija właśnie ćwierćwiecze XXI wieku – być może to pierwszy w tym stuleciu czas na dekadenckie nastroje.