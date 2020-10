Zmiana warty

– waha się nad zakończeniem zdania sekretarz Michael Adeane ( David Rintoul ) w pierwszej scenie 3. sezonu serialu " The Crown ". Na co sama Elżbieta II ( Olivia Colman ) podpowiada z kamienną twarzą:Nowy profil stosownie odzwierciedla przemianę jej wysokości z młodej kobiety wtak swoje spostrzeżenie kończy sekretarz. I trudno chyba o lepsze podsumowanie różnicy pomiędzy bohaterkami Claire Foy Olivii Colman . Choć 3. sezon zaczyna się w tym samym roku, w którym skończył się poprzedni, to sporo się zmieniło. Wcześniej śledziliśmy losy młodej dziewczyny, która dojrzewała do roli monarchini. Teraz mamy pewną siebie i swojej pozycji dojrzałą kobietę, która ewentualne wątpliwości zachowuje dla siebie. Zwłaszcza gdy "tego oczekuje suweren".Oczywiście, Elżbieta – tak jak w poprzednich sezonach – jest jedynie elementem większej układanki. Po raz kolejny wiele uwagi poświęcono Filipowi ( Tobias Menzies ), Małgorzacie ( Helena Bonham Carter ) i Tony'emu ( Ben Daniels ), a na pierwszym planie dołączyło do nich kolejne pokolenie – w końcu książę Karol ( Josh O’Connor ) i księżniczka Anna ( Erin Doherty ) są już dorośli. Trzeci sezon kontynuuje więc prowadzoną wcześniej narrację opowieści o rodzinie pierwszej i ostatniej, jednocześnie typowej, brytyjskiej i królewskiej. Windsorowie przychodzą na świat w pałacach, latają prywatnymi odrzutowcami, dekorują ściany Rembrandtem, przyjmują i nadają tytuły książęce, jadają kolacje z prezydentami USA i goszczą na obiadach astronautów. Ale koniec końców, tak jak my, ze zmiennym szczęściem wychowują dzieci, rozwodzą się, upijają na smutno, przeżywają pierwsze miłości i kryzysy wieku średniego oraz, oczywiście, spiskują. Kontrapunktem ich losów jest wielowymiarowy obraz brytyjskiego społeczeństwa – w tym sezonie w latach lat 60. i 70. Widzimy dwukrotną zmianę partii rządzącej, strajki górników, obserwujemy napięte relacje Anglii ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Czekamy na dewaluację funta i na pierwszy krok Armstronga na powierzchni Księżyca. Podziwiamy ówczesną modę, wystroje wnętrz, samochody i tupiemy nóżką przy akompaniamencie Zombies orazNowa obsada może budzić wątpliwości wśród tych z nas, którzy pokochali poprzednie sezony za role Claire Foy Vanessy Kirby (dla tych, którzy nie wiedzą – zaplanowano sześć sezonów, zaś obsada ma się zmieniać co dwa). Lecz przy tak zamaszystej narracji (akcja rozgrywa się na przestrzeni kilkudziesięciu lat) to zawsze skuteczniejszy zabieg niż postarzanie aktorów charakteryzacją, w dodatku niewielkie podobieństwo fizyczne pomiędzy odtwórcami poszczególnych ról sprawia, że postaci łapią "oddech", stają się uniwersalne i symboliczne. Aktorzy rozumieją tę strategię: nie wchodzą w buty poprzedników, tylko trzymają się pierwowzorów. Elżbietę napisano inaczej, więc i Colman proponuje nam swoją interpretację, a pomimo oczywistych cech wspólnych większości postaci (Filip to wciąż cynik z ciężkim dowcipem i niespełnionymi ambicjami, wuj Dickie – manipulujący krewnymi mistrz drugiego planu, z kolei Małgorzata – podstarzała imprezowiczka i atencjuszka), każdy z nich został zagrany z inną energią i wrażliwością. Paradoksalnie i na mocy cudu, który zdarza się tylko na ekranie, starych znajomych widzimy tu po raz pierwszy.Królową tego sezonu, oczywiście, jest Olivia Colman . Nie mam pojęcia, jak jej rola jest odbierana przez Brytyjczyków, którzy są oswojeni z publicznym wizerunkiem rodziny królewskiej, jednak aktorka idealnie oddaje kulturowe oblicze swojej bohaterki jako władczyni niewzruszonej i chłodnej. Nawet jej uśmiech jest przeważnie powściągliwy, jakby kontrola emocji byłą kwestią życia i śmierci. Bohaterka w kilku scenach tłumaczy, że takiego właśnie zachowania się od niej oczekuje, że musi być przede wszystkim żywym symbolem, a dopiero potem – żoną, matką i siostrą. Podobnie jak w sezonie 1. i 2., królowa zostaje trochę przed widzem "wytłumaczona" ze swojej, krytykowanej często, oziębłości. To samo dotyczy zresztą księcia Karola. W 3. sezonie " The Crown " dorosły następca tronu jest nieśmiałym, wrażliwym młodzieńcem, który na skutek rodzinnych intryg nie może związać się z ukochaną kobietą. Właśnie te intrygi są jednym z powodów, dla których nie zgodziłabym się z dość popularnym przekonaniem, że serial wybiela mieszkańców Pałacu Buckingham. Choć scenarzyści rekonstruują pewne wydarzenia z bardziej osobistej perspektywy ich uczestników, szukają w nas empatii i zrozumienia, to równocześnie nie obawiają się pokazać nam Filipa czy Anny w chwilach największej słabości – gdy ten pierwszy publicznie skarży się na złą sytuację materialną rodziny, a ta druga rozsiewa obraźliwe stereotypy na temat Walijczyków. Trzeci sezon " The Crown " ogląda się również nieco inaczej, gdyż po paru latach wertowania książek biograficznych, twórcy musieli zabrać się za tematy znane z prasy brukowej – chodzi oczywiście o wątek perypetii sercowych księcia Karola, starcia Małgorzaty z nieprzejednanym paparazzo, ale też o historię stopniowej merkantylizacji rodziny królewskiej. Widać to zwłaszcza w świetnej scenie, gdy lord Snowden przynosi Elżbiecie zestaw gadżetów z jej twarzą wyprodukowanych z okazji rocznicy koronacji – po raz pierwszy pokazano, że rodzina królewska staje się narodową marką.Trzeci sezon " The Crown " jest udaną kontynuacją – nie ustępuje dotychczasowym opowieściom z brytyjskiego dworu, a pod pewnymi względami jest od nich lepszy. Świat wielowiekowej tradycji i dworskich intryg to również świat spraw błahych i typowych, których nie przyjmujemy z sarkastycznym uśmiechem.– przekonuje książę Filip. I choć scenariusz nie jest wykalkulowany na ocieplenie wizerunku rodziny Windsorów, serial z powodzeniem wspiera realizację tego pragnienia.