BOX OFFICE. Rok 2024 w kinach: dominacja Disneya i bolesne porażki Warner Bros.

Choć procesy mające na celu przywrócenie branży do stanu sprzed 2020 roku mogły nie mieć bezpośredniego wpływu na wysokość odnotowanych w tym roku przychodów, to oferta przygotowana przez studia i dystrybutorów nie była najwyraźniej wystarczająco atrakcyjna, by udało się przebić wynik z roku poprzedniego. Co więcej, szacowane obecnie na $30,5 mld przychody z globalnej sprzedaży biletów oznaczają 10-procentowy spadek względem 2023 roku ($33,9 mld). Już pod koniec zeszłego roku pojawiały się głosy sugerujące nieznaczny spadek przychodów w 2024 roku względem poprzedniego. Choć szacunki te były oparte jedynie na domniemanym finansowym potencjale premier największych hollywoodzkich studiów filmowych, to dwanaście miesięcy później otrzymujemy potwierdzenie, że były one celne. Ogólnie można założyć, że większość tegorocznych premier spisała się mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami, choć – jak to bywa – część z nich zaskoczyła swoimi wynikami pozytywnie, a część mocno rozczarowała.Pod tym względem wyróżniają się na pewno dwie produkcje studia Warner Bros., dla którego początek roku był jednak bardzo udany. Najpierw, stając się pierwszym dużym przebojem 2024 roku. Zaledwie. Na pierwszą porażkę nie trzeba było jednak długo czekać.. Film z 2015 roku nie był wprawdzie dużym przebojem w kinach (przy budżecie rzędu $150 mln zarobił na całym świecie $380 mln), jednak zebrał świetne recenzje oraz został nagrodzony sześcioma Oscarami.. Natomiast w październiku klapę poniosła kontynuacja innego nagrodzonego Oscarami (w tym przypadku dwoma) kinowego przeboju.. W przeciwieństwie do stosunkowo "niedrogiego" poprzednika, którego budżet wyniósł tylko ok. $60 mln, część druga kosztowała aż $200 mln, co oznacza, że przyniosła studiu ogromne straty. Na domiar złego zebrała fatalne recenzje oraz niskie oceny od widzów, co przypieczętowało jej status jako bodajże największej porażki finansowej tego roku.Wyniki kontynuacji bardziej ambitnych filmów z ostatnich lat, które szybko zyskały miano kultowych, wyraźnie pokazują, czego widzowie nie chcą oglądać.. Ten pierwszy sprzedaje się wprawdzie nieźle i zarobi w rozrachunku końcowym mniej więcej tyle samo, co " Gladiator " (ok. $450 mln, bez uwzględnienia inflacji), jednak biorąc pod uwagę gigantyczny budżet (z początkowych $165 mln wzrósł on podobno ostatecznie do $250 mln) oraz koszty marketingu, na poziomie dystrybucji nie ma on większych szans na zyski. Z kolei pierwsze wyniki prequela " Króla Lwa " (choć premiera odbyła się zaledwie nieco ponad tydzień temu) wskazują na wyraźnie mniejsze zainteresowanie niż w przypadku poprzednika z 2019 roku, który na całym świecie zarobił ponad $1,66 mld. Na ten moment realistyczny wydaje się wynik końcowy w okolicach $600 mln, co przy budżecie na poziomie $200 mln będzie dla Disneya tylko "niezłym" rezultatem w roku, gdy studio to powróciło na sam szczyt Hollywood.. Pokazują to globalne przychody, które tylko w tym roku przekroczyły pułap $5 mld (w tym nieco ponad $2 mld z samej Ameryki). Od początku pandemii żadne inne studio nie było w stanie odnotować tak wysokich przychodów w jednym roku kalendarzowym. Na tak ogromny sukces składają się świetne indywidualne wyniki zaledwie kilku tytułów., które – chyba jednak dość niespodziewanie – nie tylko przekroczyło pułap miliarda w światowych kinach, ale także $1,5 mld i zbliżyło się ostatecznie do $1,7 mld, co daje animacji ósme miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów wszech czasów., choć w tym przypadku można było spodziewać się dużego sukcesu. Jedyny tegoroczny film Marvela to zaledwie drugi w historii tytuł z kategorią wiekową "R", który przekroczył pułap miliarda w światowych kinach.. Jeszcze w styczniu tytułu tego próżno było szukać w kalendarium premier, jako że miał on się pojawić w formie kilkuodcinkowego serialu na Disney+. Decyzja Boba Igera , dyrektora generalnego Disneya, o zmianie planów dystrybucyjnych i przerobieniu serialu na film kinowy okazała się strzałem w dziesiątkę. Kontynuacja " Vaiany " sprzedaje się świetnie i już dawno pozostawiła w tyle wynik końcowy swojego poprzednika ($685 mln). Poza tym Disney poradził sobie też bardzo dobrze, wznawiając serie przejęte od dawnego Foxa.. Względnie rozsądne budżety (pierwszy z nich kosztował $160 mln, drugi – $80 mln) sprawiają, że w ogólnym rozrachunku można je uznać za sukcesy.Kolejny rok z rzędu odczuwalny jest spadek zainteresowania filmami opartymi na komiksach. Wydaje się jednak, że tegoroczna oferta była wyjątkowo mało atrakcyjna dla fanów tego typu kina oraz niedzielnego widza.. Był to jeden z aż trzech przygotowanych na ten rok filmów w uniwersum komiksowego studia Sony poświęconych przeciwnikom Spider-Mana . " Madame Web " zarobiła $100 mln, czyli tyle, ile wyniósł budżet tego filmu. Tymczasem granemu jeszcze w kinach " Kravenowi Łowcy " nawet nie uda się dobić do tego pułapu. Póki co wygenerował on na całym świecie niespełna $50 mln przy budżecie na poziomie co najmniej $110 mln.. Kosztująca $50 mln produkcja była jedną z wielu porażek finansowych studia Lionsgate. A gdy już się wydawało, że filmy oparte na grach zaczynają zyskiwać na popularności kosztem adaptacji komiksów,Tegoroczna oferta Hollywood była znów oparta głównie na znanych markach i seriach., których globalne przychody wyniosły odpowiednio $350 i $325 mln.. Kosztująca $110 mln produkcja, za reżyserię której odpowiada John Krasinski , zarobiła na całym świecie wprawdzie przyzwoite $190 mln, ale taki wynik niekoniecznie będzie zachęcał do inwestowania w podobne projekty w przyszłości.. Nie dziwią więc plany Pixara i Disneya, które wskazują na skupienie się na kolejnych sequelach popularnych serii kosztem oryginalnych filmów, szczególnie po kilku dotkliwych porażkach tych drugich w ostatnich latach.W Polsce było zresztą podobnie: spośród rodzimych produkcji najlepiej spisały się te, które są kontynuacjami popularnych filmów lub tytułami nawiązującymi do znanych marek.. Dużym zainteresowaniem cieszyły się na początku roku " Sami swoi. Początek " (ponad 800 tys. widzów) oraz " Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5 " (ponad 600 tys. widzów). W pierwszej piątce najpopularniejszych polskich filmów znalazł się także " Za duży na bajki 2 ", który przyciągnął 615 tys. widzów i niemalże podwoił widownię pierwszej części z 2022 roku.2024 rok potwierdził po raz kolejny siłę nostalgii także w Hollywood. Beetlejuice Beetlejuice " zarobił ponad $450 mln, stając się jednym z zaledwie trzech dużych przebojów Warner Bros. w tym roku. Z kolei dwa miesiące wcześniej " Twisters " wygenerował na całym świecie $370 mln. Podczas gdy w przypadku tego pierwszego można mówić o wygranej (budżet wyniósł "zaledwie" $100 mln), wynik tego drugiego nie oznacza jednoznacznie sukcesu. Kontynuacja " Twister " z 1996 roku kosztowała bowiem $155 mln, więc jeśli można mówić o zyskach na poziomie dystrybucji kinowej, to są one raczej niewielkie. Oba tytuły są jednak dobrymi przykładami pewnej boxoffice'owej anomalii, która widoczna jest szczególnie w tym roku: znaczącej przewagi przychodów z Ameryki nad tymi z pozostałych krajów.. W przypadku filmu Tima Burtona 65% globalnych przychodów pochodzi z Ameryki, w przypadku " Twisters " jest to aż 72%. Do tego grona można zaliczyć także " Wicked ", którego 68% zarobionych do tej pory niemalże $600 mln pochodzi z rynku amerykańskiego. Choć musicale są szczególnie popularne w Ameryce (i krajach anglosaskich), to niezbyt często mają one budżety produkcji tworzonych z nastawieniem na globalny sukces. A " Wicked ", które kosztowało $150 mln, z takim nastawieniem zapewne powstało. Druga część trafi na ekrany kin już w listopadzie 2025 roku.Skoro już mowa przyszłym roku – pierwsze prognozy dotyczące globalnych przychodów są optymistyczne i zakładają niewielki wzrost względem kończącego się właśnie roku. Jak podaje Variety, widzowie mają zostawić w kasach światowych kin $33 mld, co będzie jednak nadal wynikiem o kilkanaście procent niższym od średniej z najlepszych pod tym względem lat 2017-2019.. 