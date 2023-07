MFF Karlowe Wary 2023: Pod opieką Doktora

***

Getty Images © Gabriel Kuchta



Russell Crowe na festiwalu w Karlowych Warach

Święto nieistotności

kadr z filmu "Anatomia upadku"

Co kryje się w czerwonym pokoju?

kadr z filmu "Imago"

kadr z filmu "Blaga's Lessons"

kadr z filmu "Red Rooms"

Co łączy Russella Crowe'a Ewana McGregora ? Są gwiazdami światowego kina? Ciepło. Pojawili się w tym roku na festiwalu w Karlowych Warach ? Cieplej. Wszyscy dostali mniejsze brawa niż facet, który wchodził na scenę, żeby zabrać po nich mikrofony? Gorąco. To właśnie mężczyzna w nieodłącznej wędkarskiej kurtce, nazywany przez wszystkich "Panem Doktorem", od lat jest niekwestionowaną gwiazdą festiwalu, jego symbolem i talizmanem.. Słychać w tej wrzawie echa szacunku do tradycji, chęci karnawałowego kwestionowania hierarchii, ale i pokornej samoświadomości. Wiadomo, gwiazdy przyjeżdżają i odjeżdżają, zstępują z Olimpu na chwilę, żeby rozdać kilka uśmiechów i autografów, po czym wracają do swych pilnie strzeżonych rezydencji. Pan Doktor to co innego. Może i z racji pełnionej funkcji ma częsty kontakt z celebrytami, ale tak naprawdę jest jednym z nas, przyjeżdża do Karlowych co roku, zna miejsce w szeregu i bez szemrania wypełnia swoją rolę. Nawet jeśli w wywiadzie udzielonym niedawno czeskiemu tygodnikowi narzeka, że nie rozumie, po jaką cholerę ci wszyscy ludzie właściwie mu klaszczą, kłania się, macha widzom, a na jego ustach błąka się coś na kształt uśmiechu. W tym roku uśmiech był może nawet nieco szerszy, a brawa jeszcze gorętsze niż zwykle. Pewnie dlatego, że Doktor ma swoje lata, a – jak przekonałem się na pierwszym tegorocznym seansie – na scenę wchodzi tylko częściowo o własnych siłach, korzystając z asysty kinowej obsługi.Widok Pana Doktora wywołał jednak we mnie przede wszystkim westchnienie ulgi. Z powodu pandemii i innych zawirowań nie było mnie w Karlowych przez cztery lata i obawiałem się, że po takim czasie nie poznam ani miasta, ani festiwalu. Kilka rzeczy rzeczywiście się zmieniło, część z nich na lepsze. Karlowe od lat stanowiły na przykład mekkę rosyjskich oligarchów, którzy w dobie agresji na Ukrainę wprawdzie nie wynieśli się stąd całkowicie, ale zrezygnowali ze zwyczajowej ostentacji; przez malownicze promenady kurortu przemykali raczej chyłkiem i ze spuszczonymi głowami. Organizatorzy festiwalu zachowali się zresztą w obliczu wojny przyzwoicie. Dyrektor festiwalu, czeski aktor Jiří Bartoška w przemówieniu podczas gali otwarcia potępił reżim Putina, do programu nie zaproszono ani jednego filmu rosyjskiego, a uwzględniono w nim za to antywojenny, ukraiński dokument, który wcześniej zrobił furorę na Berlinale Ktoś mógłby powiedzieć, że to niewiele, ale przecież po festiwalu filmowym odbywającym się w środku lata w uzdrowiskowym kurorcie nie sposób spodziewać się politycznego wzmożenia.. Tłum przewalający się nieustannie dwukilometrowym deptakiem oddzielającym dwa główne obiekty festiwalowe, hotele Thermal i Pupp, wygląda jakby urwał się z filmu Fellinego albo jeszcze lepiej – z kart książki Vladislava Vančury . Napisana przez tego ostatniego, osadzona w uzdrowisku do złudzenia przypominającym Karlowe Wary, powieśćpowstała niemal sto lat temu, ale wciąż można traktować ją jak przewodnik po lokalnych absurdach. Idę o zakład, że znany z bujnej wyobraźni i finezyjnego poczucia humoru pisarz przyklasnąłby z uznaniem, gdyby zobaczył, że współcześnie. Mało? Dodajmy do tego jeszcze silent disco, rapera wykonującego na żywo czeską wersję "Without Me" Eminema, mimów, żonglerów i wciśniętych pomiędzy nich, ustawionych niemal naprzeciwko wejścia do sali kinowej w Thermalu aktywistów zbierających podpisy pod petycją o legalizację eutanazji.Gdybym chciał być złośliwy, powiedziałbym, że biorąc pod uwagę poziom tegorocznych filmów, doskonale ich rozumiem. W takiej deklaracji byłoby jednak sporo przesady. Tym bardziej że – nie czarujmy się – spora część rosnącej na nowo po pandemicznej przerwie widowni festiwalu wybiera bezpiecznie i sięga po zakłady, w których ma niemal sto procent szans na wygraną. Taką możliwość oferuje przede wszystkim imponująca rozmachem. W tym roku można było nadrobić tam choćby przegapione przez wielu na Berlinale Nicolasa Philiberta czy uhonorowaną Złotą Palmą Justine Triet , która – wedle branżowych plotek – nie pojawi się na żadnym z polskich letnich festiwali filmowych.Za sprawą Horizons mógłby zaspokoić swoje potrzeby także ktoś obdarzony większą skłonnością do hazardu. Sekcja skupia bowiem w sobie także nagrodzone pomniejszymi nagrodami filmy z bocznych sekcji wielkich festiwali, ze szczególnym uwzględnieniem canneńskiego. Właśnie tam swoją premierę miało na przykład sudańskie Mohameda Kordofaniego , które udawało grecką tragedię, a w rzeczywistości okazało się tysięcznym odcinkiem telenoweli o splecionych ze sobą losach pani i służącej. O ile zetknięcie z kiczem mogło wzbudzić co najwyżej delikatny uśmiech politowania, o tyle vouerystyczna dosłowność, z jaką twórcy przyglądają się przemocy wśród nastolatków w belgijskim, prowokowała już solidną irytację. Nie umniejsza jej bynajmniej świadomość, że wcielająca się w ofiarę szkolnych prześladowań, która sama odnajduje w sobie pokłady agresji, 17-letnia Rosa Marchant faktycznie zagrała świetnie i pewnie nawet zasłużyła na nagrodę, jaką uhonorowano ją na tegorocznym. Zderzając się z zaprezentowanym przez twórców na ekranie brakiem subtelności, wypada tylko mieć nadzieję, że pracy nad filmem nie przypłaciła uszczerbkiem na psychice.Na szczęście w sekcji Horizons zdarzały się również niespodzianki pozytywne, takie jak klimatyczneczy – zepsute może nieco przez nazbyt melodramatyczny finał – zmysłowe, przypominające proletariacką wariację na temat, włoskie. Opowieść o emigrancie, który ułożył sobie życie w Europie i – wraz z belgijską żoną – jedzie po błogosławieństwo do rodzinnego domu, ma w sobie intensywność bokserskiej walki, w której pokora ściera się z buntem, racjonalizm z magią, a komedią z horrorem.Miejscem przyjaznym dla podobnych w duchu eksperymentów ma być – wedle zamierzeń organizatorów – festiwalowy konkurs. Sekcja ta w zeszłym roku zastąpiła skupiony zgodnie z nazwą na filmach pochodzących z Europy środkowo-wschodniej konkurs, mając przyczynić się do umiędzynarodowienia karlowarskiej imprezy. Czy ambitne plany się powiodły? Na razie trudno powiedzieć.otrzymało wprawdzie południowokoreańskie, ale, które zwyciężyło również w festiwalowym rankingu krytyków. Film Olgi Chajdas rzeczywiście może się podobać, głównie dlatego, że o to nie zabiega i ani myśli mizdrzyć się do widza. Po odważnej treściowo, ale formalnie bardziej klasycznejreżyserka poszła jeszcze dalej w kreowaniu wizerunku chuliganki traktującej kino jako przestrzeń buntu i zabawy. Z energią tą doskonale rezonuje osadzenie akcji w środowisku postpunkowych muzyków, którzy poza sceną może i irytują, wpisując się aż za dobrze we wzorzec artysty przeklętego, ale gdy przychodzi do koncertu, wiedzą, co znaczy zrobić dobry show. Podobnie zresztą działa na widza całepozwalające zapomnieć o scenariuszowych niedociągnięciach za sprawą wirtuozerskiej momentami reżyserii.Punkowy film Chajdas bardziej niż w Proximie przydałby się pewnie w konkursie głównym, gdzie jego nieprzewidywalność zadziałałaby jako odtrutka na stateczność i formalną przeźroczystość większości propozycji. Najważniejsza sekcja festiwalu, choć pozbawiona fajerwerków, i tak trzymała w tym roku przyzwoity poziom, przynajmniej jeśli za punkt odniesienia dla niej zaczniemy wreszcie przyjmować Warszawę i Tallinn, a nie Cannes, Berlin czy Wenecję. Paradoksalnie, najmniejsze wrażenie spośród tytułów docenionych przez jury, w którego składzie znalazła się amerykańska gwiazda Patricia Clarkson , robi dzieło wyróżnione nagrodą główną –. Bułgarskieto film pragnący być jak antysystemowe, drapieżne kino wczesnego Loacha , ale w dosadności przekazu przypominający raczejSzkoda, że na potrzeby topornej fabuły przekazującej mniej więcej tyle, że Bułgaria to nie jest kraj dla starych ludzi, zmarnowano świetną w gruncie rzeczy postać tytułowej bohaterki. Blaga (w tej roli zasłużenie nagrodzona laurem dla najlepszej aktorki Eli Skorchevy ) to przegrana, sfrustrowana intelektualistka, którą los usadowił w oślej ławce kapitalizmu tuż obok Adasia Miauczyńskiego. Wytworna belferka, w przeciwieństwie do polskiego kolegi po fachu, może nie splamiłaby się odmawianiem litanii bluzgów, ale również ona potrafi w końcu pokusić się o zachowania sprzeczne z jej utartym wizerunkiem. Niestety, gdy przychodzi do przekucia ogólnego rysu postaci na fabularny konkret, twórcy sięgają po metaforę tak oczywistą, że prowokującą oskarżenia o intelektualne lenistwo.Tak czy inaczej,. Błyskotliwe ujęcie tematu znajdziemy w ironicznym(nagroda FIPRESCI i aktorska), w którym skromna twórczyni startupu wydobywa się z korporacyjnego letargu i próbuje postawić rządzący się sztywnymi zasadami świat na głowie, budząc najpierw podziw, a później popłoch otoczenia. Działająca na wyobraźnię ambiwalencja charakteryzuje także postawę głównego bohatera. Skromny Amir – zgodnie z radami speców od sztuki scenariuszowej – już w pierwszej scenie zaskarbia sobie naszą sympatię, gdy ujmuje się za niesprawiedliwie potraktowanym przez szefa klientem. Gest solidarności kosztuje chłopaka utratę pracy, a że Amir potrzebuje gotówki, by zrobić wrażenie na bogatych rodzicach narzeczonej, zaczyna coraz wyraźniej ciążyć w stronę półświatka. W miarę rozwoju fabuły reżyser umiejętnie mnoży moralne dylematy, wciągając w swoją grę widza, to oskarżając Amira, to szukając dla jego kolejnych postępków okoliczności łagodzących.Choć możemy spierać się o ocenę nagrodzonych w konkursie filmów, co do jednego będziemy raczej zgodni – żaden z nich nie ma większych szans, by triumf w Karlowych Warach potraktować jako początek długiego pochodu przez światowe festiwale. Wprawdzie coś takiego udało się przed laty Jeanowi-Pierre’owi Jeunetowi , a w bliższych nam czasach Radu Jude , ale tym razem próżno szukać w konkursie osobowości podobnego formatu.O ironio,. Wyreżyserowane przez niegoto film, który na Nowych Horyzontach z powodzeniem mógłby znaleźć się zarówno w Konkursie, jak i Nocnym Szaleństwie. Na przemian posągowo elegancka i po cronenbergowsku perwersyjna opowieść o influencerce Kelly-Anne, zdradzającej niezdrową fascynację seryjnym mordercą, zaskakuje widza, wytrąca go z poczucia komfortu i przyprawia o gęsią skórkę. Aby osiągnąć ten efekt, Plante nie potrzebuje wcale epatować scenami krwawych morderstw, wystarczy jedynie sugestia, że bohaterka dysponuje taśmami z ich zapisem. Przy okazji trudno oprzeć się niepokojącemu wrażeniu, że tytułowe "red rooms" – przestrzeń w najciemniejszych zakątkach internetu – w którym Kelly-Anne zyskuje dostęp do materiałów, mają w sobie coś z kinowej sali. Zarówno obserwując proces mordercy z filmu Plante, jak i nierzadko pełne seksu, przemocy czy przynajmniej wątpliwe etycznie działania bohaterów innych dzieł, dajemy dojść do głosu instynktom, które w świetle dnia pozostają uśpione. W jakim stopniu mamy nad tym procesem kontrolę, a na ile – wzorem Kelly-Anne – pozwalamy się w nim zatracić? A może to właśnie kino staje się wentylem pozwalającym nam wyzbyć się destrukcyjnych emocji na co dzień?Niezależnie od tego jak odpowiemy na te pytania, jedno jest pewne: wszyscy prowadzimy podwójne życia. Również Pan Doktor, który – jak dowiaduję się ze wspomnianego artykułu w czeskim tygodniku – jest tak naprawdę doktorem prawa, na co dzień pracuje w Pradze jako adwokat i układa grafik rozpraw tak, aby nigdy nie przypadły na przełom czerwca i lipca. Przyznam, że doskonale go rozumiem. Karlowarskie lato, nawet jeśli bywa kapryśne, kiczowate i niefortunne, uzależnia i nie ma najmniejszego sensu się temu sprzeciwiać.