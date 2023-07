mBANK NOWE HORYZONTY: 10 filmów, których nie możecie przegapić

Jeśli ktoś chce zażartować sobie z "kina nowohoryzontowego", to Lisandro Alonso wydaje się idealnym celem: w końcu jeden z jego najsłynniejszych filmów to opowieść o facecie, który... płynie łódką (). Żart kończy się jednak w momencie, kiedy okazuje się, Alonso to świetny reżyser. I wcale nie tak monotematyczny jak mogłoby się wydawać. Jego filmografia mieści w sobie zarówno tak-surowy-że-prawie-dokumentalny, jak i stylizowany, hipnotyczny(z Viggo Mortensenem w obsadzie). Najnowszawydaje się kolejnym krokiem w jego artystycznej ewolucji, połączeniem czarno-białego westernu (!) ze współczesnym kryminałem i opowieścią o amazońskiej gorączce złota lat 70. A jednak to, co nowe w filmografii Alonso, zostaje tu zrównoważone z tym, co klasycznie Alonsowskie: słowo "hipnotyczny" powraca bowiem jak bumerang w komentarzach, również przy okazji "Eureki". Warto będzie wejść w ten trans.