Z wizytą na planie zdjęciowym "Wiedźmina"

Andrzej Sapkowski z twórcami serialu



Gdy na początku lutego lecę do Budapesztu, aby przyjrzeć się kulisom realizacji, czuję się niemalże, jakbym uczestniczył w misji szpiegowskiej. Wyprawa jest tajna do tego stopnia, że w mediach społecznościowych nie może pojawić się choćby sugestia, iż składam wizytę na Węgrzech. Przed wejściem na plan zdjęciowy podpisuję dokument zobowiązujący mnie do nieujawniania jakichkolwiek informacji na temat serialu, dopóki nie otrzymam zielonego światła od Netfliksa. O robieniu zdjęć oczywiście nie ma mowy. Streamingowy gigant skutecznie strzeże swoich sekretów.Studio, w którym powstają zdjęcia do, jest położone na odludziu, kilkadziesiąt kilometrów od centrum Budapesztu. Niepozorny budynek z zewnątrz wygląda raczej jak zakład przetwórstwa spożywczego, a nie miejsce, w którym powstaje wystawne widowisko fantasy z hollywoodzką gwiazdą w roli głównej. Wystarczy jednak przekroczyć próg gmachu, by wszelkie wątpliwości zniknęły jak za dotknięciem wiedźmińskiego amuletu. Dziennikarzy wita bowiem tłum czekających na ujęcie statystów w rycerskich zbrojach. Cytując bohaterasurrealistyczne, acz miłe.W ciągu ostatniej dekady Węgry stały się mekką producentów z Fabryki Snów. Korzystne ulgi podatkowe, rozwinięta infrastruktura oraz wykwalifikowana, a przy tym znacznie tańsza od amerykańskiej siła robocza przyciągnęły do ojczyzny tokaju twórców takich superprodukcji, jak ", a także nowa wersjaChoć budżet pierwszego sezonunie został ujawniony, z pewnością nie należy on do najmniejszych. Dość wspomnieć, że w samym dziale kostiumów zostało zatrudnionych – bagatela! – 130 osób.Pieczę nad całym przedsięwzięciem sprawuje Lauren Schmidt – doświadczona amerykańska scenarzystka i producentka, która zdobyła zaufanie Netfliksa, pracując wcześniej m.in. przy. –– przyznaje showrunnerka. –Fani wiedźmińskiej sagi zastanawiają się, w jaki sposób twórcy serialu zamierzają przenieść ją na ekran. Przypomnijmy: w skład cyklu wchodzą dwa tomy opowiadań oraz pięć powieści. –– wyjaśnia Schmidt . –Intryga w ekranowymnie jest prowadzona w nielinearny sposób. –– relacjonuje producentka. –Skoro w rozmowie padło nazwisko autora literackiego pierwowzoru, pytam Schmidt o to, jak układają się jej relacje z Sapkowskim . –– zapewnia Amerykanka. –. Sapkowski otrzymał przed rozpoczęciem zdjęć scenariusze wszystkich 8 odcinków. –– mówi Schmidt . –Co ciekawe, w ramach przygotowań do pracy showrunnerka postanowiła obejrzeć osławioną polską adaptacjęz 2001 roku z Michałem Żebrowskim w roli głównej. Na pytanie, jak jej się podobała, Schmidt odpowiada dyplomatycznie: Schmidt zdaje sobie sprawę, że jejbędzie porównywany z innym serialem fantasy, który przez ostatnią dekadę niepodzielnie rządził masową wyobraźnią. W porównaniu z– bo o niej oczywiście mowa – w przygodach Geralta z Rivii znacznie większą rolę mają odgrywać magia i humor. –– wylicza producentka. –Jak wiadomo, w książkach Sapkowskiego nie brakuje odważnych scen seksu. W jaki sposób twórcy zamierzają przenieść je na ekran? –– tłumaczy Schmidt . –Odtwórca tytułowej roli Henry Cavill najwyraźniej potrzebuje od czasu do czasu opuścić swoją strefę komfortu i zaaplikować sobie zastrzyk adrenaliny. Jak zdradzili mi członkowie ekipy, Brytyjczyk wykonuje samodzielnie dużą część scen kaskaderskich. W rozmowie z dziennikarzami eks-Superman wspomina, że w kość dała mu zwłaszcza kluczowa dla pierwszego sezonu sekwencja, którą kręcono łącznie kilka tygodni. Aktor podsumowuje ją w następujący sposób: dużo dialogu, dużo trudnych do zagrania momentów, sporo ostrej akcji.W postaci Geralta zakochał się na długo przed angażem do serialu. Uczucie narodziło się za sprawą megapopularnej serii gier wideo od CD Projektu, a potem wzmocniła je lektura książek Sapkowskiego . Zdaniem aktora wiedźmin "na dnie serca jest rycerzem na białym koniu". –– tłumaczy. –– komplementuje swojego gwiazdora Schmidt . –Geralt co rusz spotyka na swojej drodze mityczne monstra oraz rzucających zaklęcia czarodziejów. Oznacza to, że na ekranie widzów czeka rewia efektów specjalnych. –– mówi mi producent wykonawczy serialu, Tomasz Bagiński . Na planiespotykamy się dwa razy. Najpierw w lutym w Budapeszcie, a potem dwa miesiące później w ruinach zamku w Ogrodzieńcu. Położona w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej budowla będzie jedynym polskim obiektem, który "zagra" w pierwszym sezonie serialu. Jej rola będzie jednak – mogę to Wam obiecać – znacząca.– tłumaczy Bagiński . –. Czy w takim razie w zapowiedzianym już przez Netfliksa drugim sezoniemożemy spodziewać się większej ilości polskich lokacji? Producent nie chce odpowiedzieć, ale promienny uśmiech na jego twarzy mówi chyba więcej niż tysiąc słów. Bagiński ma do Ogrodzieńca ogromny sentyment. –– wspomina. –Pytam Bagińskiego , czy w serialu nie zabraknie charakterystycznego dla twórczości Sapkowskiego słowiańskiego klimatu. –– odpowiada producent. –Scenograf Andrew Laws przekonuje jednak, że serial zachowa korzeniem.in. poprzez nawiązania do folkloru czy muzykę. Słowiańszczyznę będzie można dostrzec w nawet tak prozaicznych detalach jak jadłospis podczas sceny uczty. Laws zapewnia, iż w trakcie pracy nad wizją fantastycznego światamiał mnóstwo wolności. –– wyjaśnia. –. –– dodaje Bagiński . – Henry Cavill uważa z kolei, iż widzowie zachwycą się kumpelską chemią między Geraltem a jego wierną klaczą Płotką. Gdy jeden z dziennikarzy pyta go o to, jak udało mu się zbudować relację ze zwierzęciem, aktor z rozbawieniem stwierdza: C