Nie żyje Milan Kundera. Pisarz i autor "Nieznośnej lekkości bytu" miał 94 lata

Milan Kundera - kim był?

Getty Images © Francois LOCHON



"Nieznośna lekkość bytu" - najważniejsza powieść i ekranizacja Milana Kundery

Jego ojciec był pianistą i rektorem Akademii Sztuk Scenicznych im. Leoša Janáčka w Brnie. W 1948 roku Kundera ukończył szkołę średnią, a następnie studiował muzykologię i literaturę na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 1950 przerwał studia z powodów politycznych. W 1952 roku ukończył jednak Wydział Filmowy i Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze.Od 1948 roku był należał do Czechosłowackiej Partii Komunistycznej, ale po dwóch latach usunięto go za działalność antypartyjną, co stało się inspiracją dla powieści "Żart" (1967). W latach 1957-1970 ponownie należał do partii.Po wyjeździe z Czechosłowacji odciął się od czeskiej kultury i nie zezwalał na tłumaczenie swoich napisanych po francusku powieści na język czeski.Produkcja zdobyła dwie nominacje do Oscara, dwie nominacje do Złotych Globów oraz nagrodę BAFTA za najlepszy scenariusz adaptowany.Wcześniej na podstawie jego twórczości powstały w Czechosłowacji filmy " Nikt się śmiać nie będzie " (1965, reż. Hynek Bočan ) oraz " Żart " (1968, reż. Jaromil Jireš ).