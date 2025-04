"Agencja": Recenzja serialu szpiegowskiego George'a Clooneya | SkyShowtime

recenzja serialu "Agencja" | SkyShowtime

Fragment recenzji serialu " Agencja " znajdziecie poniżej. Cała jest dostępna na jego karcieautor: Jakub Marmurek Agencja " przedstawiająca działania stacji CIA w Londynie to remake docenianego przez krytykę francuskiego serialu " Biuro szpiegów ". Pierwszy odcinek niemal ujęcie po ujęciu powtarza otwarcie pierwowzoru, tylko Mathieu Kassovitza zastępuje Michael Fassbender . Obaj wcielają się w agenta – w amerykańsko-brytyjskim serialu występującego pod kryptonimem Martian – który po latach pracy pod przykryciem w odległym kraju wraca do pracy za biurkiem i swojej "prawdziwej" tożsamości.W kolejnych odcinkach remake odchodzi od oryginału, co wynika głównie z tego, że CIA działa o wiele bardziej globalnie niż jej siostrzana francuska agencja. W amerykańskiej produkcji znajdujemy też wiele odniesień do współczesnych wydarzeń, na czele z wojną w Ukrainie, która stanowi jeden z teatrów działań londyńskiej stacji. W jednym z wątków pojawia się nawet postać wzorowana na osławionym Jewgieniju Prigożynie, dowódcy wagnerowców, prywatnej rosyjskiej kompanii wojskowej znanej z krwawych działań w Afryce, Donbasie i Syrii.We francuskim serialu geopolityczne tło działań bohaterów było o tyle istotne, że pozwalało stawiać twórcom pytania o miejsce Francji jako byłego mocarstwa kolonialnego w gwałtownie zmieniającym się świecie, w którym wpływy Europy i "kolektywnego Zachodu" ulegają gwałtownej korekcie. W " Agencji" wielka polityka ma znacznie bardziej pretekstowy charakter – twórców produkcji Paramount+ i Showtime naświetlają głównie moralne i egzystencjalne koszty zawodu szpiega.Martian w Sudanie, gdzie przez lata pracował po przykrywką nauczyciela angielskiego, zostawia żonę, lokalną akademiczkę, której nigdy nie wyjawił swojej prawdziwej tożsamości. Wbrew temu, co mówi przełożonym, sprawa bynajmniej nie jest dla niego emocjonalnie zamknięta. Gdy kobieta pojawia się w Londynie, Martian na przekór wszystkiemu, co mówią mu wiedza i doświadczenie, ponownie nawiązuje z nią relację. Pcha go to w sytuację, z której coraz trudniej będzie znaleźć wyjście, i wikła w międzynarodową szpiegowską intrygę, stwarzającą zagrożenie zarówno dla dla niego, jak i dla niej.