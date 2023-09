"Akademia Pana Kleksa" z Sanah! Zobaczcie teledysk "Jestem Twoją Bajką". Film w kinach od 5 stycznia

Teledysk do filmu "Akademia Pana Kleksa"

Nieco starsi widzowie piosenkęznają już z wykonania Zdzisławy Sośnickiej, ale dla większości młodszego pokolenia prawdopodobnie będzie to pierwsza styczność z tym utworem. W każdej z wersji wzruszający tekst i baśniowy nastrój przywołują na myśl najpiękniejsze dziecięce wspomnienia. To muzyczny wehikuł, który na kilka minut przenosi do beztroskich czasów:"(...) zabaw, myśli i słów.Pierwszych radości i pięknych snów".Utwór w serwisach streamingowych – MagicRecords.lnk.to/JestemTwojaBajka , przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...Scenariusz filmu wyszedł spod piór Krzysztofa Gurecznego oraz Agnieszki Kruk . Reżyserem " Akademii Pana Kleksa " jest Maciej Kawulski . Za produkcję odpowiada Open Mind Production, a za dystrybucję firma NEXT FILM.