"Amadeus Live": premiera światowego widowiska we Wrocławiu

Epicki triumf filmu-opery

Kino Gigant powróci na jeden wieczór

Światowa premiera filmu Formana z muzyką na żywo miała miejsce w 2016 roku w londyńskim Royal Albert Hall. Przez kolejne lata produkcja odwiedzała największe metropolie – Paryż, Tokio, Seul czy Toronto. W 2024 roku po raz pierwszy trafi do Wrocławia.– mówi Roman Gutek, prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i Fundacji American Dream, która odpowiada za organizację wydarzenia w Polsce. Amadeusz " to imponująca rozmachem niebiańska celebracja muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ponadczasowa opowieść o starciu dwóch kompozytorów: radosnego, wulgarnego geniusza ( Tom Hulce jako Mozart) oraz wyniosłego, pozbawionego talentu zazdrośnika ( F. Murray Abraham jako Salieri) uhonorowana została Oscarami za najlepszy film, najlepszą reżyserię, dla najlepszego aktora, za najlepszy scenariusz, scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk. Tym samym " Amadeusz " stał się jednym z najbardziej uznanych filmów XX wieku i umocnił status Formana jako jednego z najwybitniejszych europejskich i hollywoodzkich reżyserów.Wielki sukces odniosła również ścieżka dźwiękowa do filmu, która należy do najpopularniejszych nagrań muzyki klasycznej wszech czasów.– opowiadał Sir Neville Marriner, znakomity brytyjski dyrygent, który nagrał ścieżkę dźwiękową do " Amadeusza ".W Hali Stulecia usłyszymy fragmenty najsłynniejszych kompozycji Mozarta, takich jak "Czarodziejski flet", "Don Giovanni", XXV Symfonia g-moll, "Wesele Figara" oraz Requiem d-moll w wykonaniu ponad 100-osobowego zespołu Chóru Filharmonii Krakowskiej i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod batutą wybitnego holenderskiego dyrygenta, Ernsta van Tiela, specjalizującego się w koncertach muzyki filmowej.Tego lata kilka tysięcy entuzjastów kina i melomanów obejrzy " Amadeusza " na wielkim ekranie – w jakości HD, w niepowtarzalnej przestrzeni Hali Stulecia projektu słynnego architekta, Maxa Berga. "Perła wrocławskiego modernizmu" wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pokazem „Amadeusza” organizatorzy przywołają filmową historię Hali Stulecia. Od lat 60. działało tu największe w Polsce Kino Gigant, które mogło pomieścić ponad 5000 osób.(ul. Wystawowa 1, Wrocław) podczas 24. edycji MFF mBank Nowe Horyzonty (18-28 lipca 2024). Bilety dostępne przez Eventim: https://www.eventim.pl/artist/amadeus-live/ oraz eBilet: https://www.ebilet.pl/klasyka/muzyka-filmowa/amadeus-live Więcej informacji TUTAJ