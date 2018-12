"Aquaman" nr 1 na świecie dzięki Chinom

Getty Images © China Photos



Święta nadeszły szybciej dla Warner Bros. Przyśpieszona premieraw Chinach opłaciła się. Widowisko idzie jak burza, z łatwością rozprawiając się z kinową konkurencją. Weekendowe wpływy wyniosły, a łącznie na koncie jest już 94,4 mln dolarów.Dla Warner Bros. jest to najlepsze otwarcie w historii chińskiego rynku kinowego. Wynik poprzedniego rekordzisty () został przekroczony o 66%. Po czterech dniach na konciejest więcej pieniędzy, niżzarobiła łącznie w Chinach. A to jest tylko początek. Chińska widownia jest filmem zachwycona, więc kolejne tygodnie powinny być równie rentowne.Na drugie miejsce powróciło. Weekendowe wyniki szacujemy na. Film nie miał premiery w żadnym ważnym kraju, więc osiągnięte wpływy są tym bardziej imponujące. Oznaczają bowiem, że wciąż obraz traci bardzo mało widzów. Spadki w skali świata wyniosły 22%. Nadal najlepiej trzyma się na Dalekim Wschodzie. W Korei Południowejzarobiło 5,5 mln dolarów, a w Japonii 4,5 mln. Świetnie radzi sobie również we Włoszech skąd pochodzi 5,3 mln dolarów. Zagraniczne wpływy muzycznego widowiska przekroczyły 400 milionów dolarów (obecnie 423 mln). Globalnie na dniach zostanie dziewiątą premierą roku z łącznymi wpływami w wysokości 600 mln dolarów (obecnie 596,6 mln).Podium kompletuje, którego weekendowe wpływy wyniosły. W awansie z piątej lokaty zajmowanej przed tygodniem animacji pomógł Meksyk, gdzie na otwarcie film zarobił 5,2 mln dolarów. Innymi ważnymi krajami w weekend były: Niemcy (2,8 mln), Wielka Brytania (2,4 mln) i Francja (2,3 mln).Z miejsca drugiego na czwarte spadło widowisko fantasy. Weekendowe wpływy wyniosły. Najlepszym rynkiem pozostała Japonia, gdzie film zarobił 5,4 mln dolarów. Nieźle radzi sobie też w Niemczech (3,1 mln) oraz we Francji (2 mln).Na piątym miejscu znalazła się animacja Disneya. Filmowi pomogli Hiszpanie, którzy w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania wydali na bilety 4,6 mln dolarów. Weekendowe wpływy szacujemy naNasze zestawienie zamykają, które pojawiły się w kinach w 43 krajach świata. W weekend film zarobił, a od środowej premiery - 17,9 mln. Jedynym istotnym rynkiem okazała się Rosja, gdzie widowisko zajęło pierwsze miejsce z wynikiem 4,1 mln dolarów. Obraz przepadł za to w Australii (niecały milion dolarów i czwarte miejsce) oraz w Korei Południowej (po pięciu dniach 1,6 mln dolarów, w weekend piąte miejsce).