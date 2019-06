"Arktyka" z Madsem Mikkelsenem na DVD

W środku arktycznej tundry dochodzi do katastrofy. Rozbija się samolot z jedynym pasażerem ( Mads Mikkelsen ). Samotny podróżnik wyciąga ze zrujnowanej maszyny wszystko co może być potrzebne i rusza przed siebie, ale mimo swoich najlepszych starań, jałowy krajobraz oferuje niewielką nadzieję na ratunek. W minimalistycznej i lodowatej scenerii Arktyki obserwujemy całkowitą obojętność dzikiej natury wobec człowieka i wolę niezłomnego ludzkiego ducha, by przetrwać mimo wszystko.to pełnometrażowy debiut reżyserski Joego Penny , brazylijskiego scenarzysty i reżysera specjalizującego się w wideoklipach i od 10 lat prowadzącego na YouTube poświęcony im kanał subskrybowany przez blisko 3 miliony użytkowników. Penna jest również autorem zrealizowanego w technice animacji poklatkowej teledysku, który był pokazywany na wystawie w prestiżowym muzeum Guggenheima.Główną rolę w tej trzymającej w napięciu historii zagrał jeden z najbardziej utalentowanych i cenionych duńskich aktorów, zdobywca Złotej Palmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes - Mads Mikkelsen . Aktor po raz kolejny udowodnił, że potrafi stworzyć wiarygodną postać, nawet w tak surowym i przejmującym thrillerze.Choć zdjęcia dotrwały zaledwie 19 dni, Mads Mikkelsen nazywa ten film najtrudniejszym w swojej karierze – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Podczas tych 19 dni spędzonych na islandzkim pustkowiu ekipa musiała zmagać się z wiatrem wiejącym z prędkością ponad 70 km/h, marznącym deszczem, śnieżycami, zasypanymi drogami, ciężarówkami ze sprzętem, które utknęły w zaspach śnieżnych. Z drzwiami samochodów zrywanymi z zawiasów przez porywy wiatru. A pod koniec zdjęć z topniejącym śniegiem. W czasie całej produkcji warunki zmieniały się dosłownie co godzinę.Światowa premiera filmuodbyła się 10 maja 2018 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie obraz Joego Penny był pokazywany w konkursie głównym. Film został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków i widzów, którzy nagrodzili go 10-minutową owacją na stojąco.