Disney kasuje remake przestarzałej kulturowo animacji
Disney kontynuuje czystkę wśród planowanych projektów odświeżających klasyczne animacje. Niedawno odwołano aktorską wersję "Zaplątanych", teraz ten sam los spotkał film "Aryskotraci".

Nagradzany dokumentalista nie zrobi filmu dla Disneya



Nowa wersja animacji "Aryskotraci" została ogłoszona w 2023 roku. Miał ją nakręcić zdobywca BAFTA za dokument "Summer of Soul" Questlove. Projekt nazywany był wersją aktorską, co w rzeczywistości oznaczało stworzenie filmu w podobnej konwencji do tej wykorzystanej przy "Zakochanym kundlu" z 2019 roku.

Questlove miał całość wyreżyserować oraz odpowiadać za muzykę. Nad scenariuszem pracowali Will Gluck (reżyser filmu "Piotruś Królik") i Keith Bunin (jeden ze scenarzystów animacji Pixara "Naprzód").

01.jpg Getty Images © Anthony Barboza


"Aryskotraci" to animacja z 1970 roku. Opowiada o rodzinie perskich kotów, która dostaje w spadku fortunę po swojej ekscentrycznej opiekunce. Niestety zazdrosny lokaj porywa zwierzaki i wywozi je na wieś. Tam pomocną łapę wyciąga do nich kocur Thomas O'Malley.

W ostatnich latach na Disney+ film poprzedzony był ostrzeżeniem o tym, że prezentuje treści rasistowskie, propagujące negatywne stereotypy kulturowe. Chodziło o postać jednego z kotów, który jest rasistowską karykaturą Azjaty. Ma wyolbrzymione stereotypowe cechy w rodzaju skośnych oczu i wystających zębów, śpiewa z ciężkim akcentem i gra na pianinie pałeczkami.

Oficjalne powody nie są znane. Sam Questlove na powód wskazuje zmiany we władzach studia, przez które projekt ciągle był opóźniany. W końcu reżyser miał dość czekania i woli skupić uwagę na innych projektach.

Zwiastun animacji "Aryskotraci"



