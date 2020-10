Disney ostrzega przed rasizmem w swoich klasycznych filmach

Na platformie Disney+ wybrane filmy Disneya zostały oznaczone specjalnymi ostrzeżeniami, które informują o rasistowskich przedstawieniach i kulturowych stereotypach, jakie znalazły się na ekranie. Chodzi o następujące tytuły: animacje " Piotruś Pan " (1953), " Księga dżungli " (1967), " Zakochany kundel " (1955), " Aryskotraci " (1970), " Dumbo " (1941) oraz aktorską produkcję " Szwajcarska rodzina Robinsonów " (1960)., czytamy w wyjaśnieniu opublikowanym na stronie Disneya " Stories Matter ".Na stronie znalazły się szczegółowe wyjaśnienia kolejnych niewłaściwych elementów, jakie znalazły się w popularnych produkcjach. Oto przykładowe uwagi:- " Aryskotraci " - postać kota jest rasistowską karykaturą Azjaty, ma wyolbrzymione stereotypowe cechy w rodzaju skośnych oczu i wystających zębów, śpiewa z ciężkim akcentem i gra na pianinie pałeczkami.- " Dumbo " - postacie wron nawiązują do rasistowskich tzw. "minstrelsów", przedstawień zbudowanych m.in. na parodiowaniu osób czarnoskórych przez białych wykonawców.- " Piotruś Pan " - rdzenni Amerykanie są przedstawieni w sposób stereotypowy, który nie oddaje ich kulturowej różnorodności ani autentycznych tradycji. Mówią w niezrozumiały sposób i nazywa się ich "czerwonoskórymi".- " Zakochany kundel " - podobnie jak w " Aryskotratach " postacie syjamskich kotów (Si i Am) stanowią rasistowską karykaturę mieszkańców Azji. Do tego drugoplanowe psie postacie mają szereg stereotypowych, rasistowsko wyolbrzymionych cech.- " Księga dżungli " - postać jazzującego Króla Louie'ego jest uznawana za obraźliwą karykaturę, która wykorzystuje rasistowskie stereotypy dotyczące Afroamerykanów.- " Szwajcarska rodzina Robinsonów " - piraci, którzy prześladują rodzinę Robinsonów, są pokazani jako stereotypowe "obce zagrożenie". Zaakcentowana jest ich inność i barbarzyńskość, a ich wizerunek jest groteskowym rasistowskim wyobrażeniem mieszkańców Azji i Bliskiego Wschodu., czytamy w opublikowanym przez wytwórnię podsumowaniu. Ostrzeżenia powstały przy współpracy z rozmaitymi organizacjami takimi jak m.in. GLAAD, the African American Film Critics Association, Coalition of Asian Pacifics in Entertainment, IllumiNative, National Association of Latino Independent Producers czy RespectAbility.