Wiemy, kto stanie za kamerą nowych "Aryskotratów". To twórca oscarowego dokumentu

Questlove na tegorocznej gali rozdania Oscarów

Co wiemy o nowych "Aryskotratach"?

Kim jest Questlove?

, którego debiut reżyserski, dokumentzostał nagrodzony Oscarem, stanie za kamerą nowej wersji. Ma on być także producentem wykonawczym i nadzorować muzykę do filmu.Nowa wersjabędzie połączeniem filmu aktorskiego z wygenerowanymi komputerowo zwierzęcymi bohaterami. Film zostanie zrealizowany według podobnej formuły coz 2019 roku.Oryginalna animacja zadebiutowała w 1970 roku. Opowiada ona o rodzinie perskich kotów – kotce imieniem Księżna i jej trójce niesfornych kociaków – która dostaje w spadku fortunę po swojej ekscentrycznej opiekunce. Niestety zazdrosny lokaj porywa zwierzaki i wywozi je na wieś. Tam pomocną łapę wyciąga do nich kocur Thomas O'Malley. Z jego pomocą bohaterowie wyruszają w pełną przygód drogę powrotną do domu.Obecnie na platformie Disney+ film poprzedzony jest ostrzeżeniem o tym, że prezentuje treści rasistowskie, propagujące negatywne stereotypy kulturowe. W przypadku animacjichodzi o postać jednego z kotów, który jest rasistowską karykaturą Azjaty. Ma wyolbrzymione stereotypowe cechy w rodzaju skośnych oczu i wystających zębów, śpiewa z ciężkim akcentem i gra na pianinie pałeczkami.to pseudonim artystyczny Ahmira Thompsona – muzyka, kompozytora, producenta muzycznego i disc jokeya, a także aktora i reżysera. Mogliśmy usłyszeć go w oryginalnej wersji językowej animacji Pixara, w której użyczał głosu Curleyowi. Jego debiut reżyserski, dokument, zdobył szereg prestiżowych nagród, w tym Czarną Szpulę, BAFTA i Oscara. Zobaczcie zwiastun:Latem 1969 roku, zaledwie 160 km na południe od Woodstock, w parku Mount Morris (obecnie znanym pod nazwą Parku im. Marcusa Garveya), odbył się legendarny Festiwal Kultury Harlemu. Jego filmowy zapis nie był nigdy wcześniej publikowany i został niemal całkowicie zapomniany - aż do dziś. Debiutujący w roli filmowca Ahmir "Questlove" Thompson dokumentuje wydarzenie, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody. "Summer of Soul" to nie tylko połączenie filmu muzycznego i dokumentalnego przybliżającego tamten festiwal, ale też niezwykłe świadectwo uzdrawiającej mocy muzyki, tak bardzo potrzebnej w niespokojnych czasach – zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj.