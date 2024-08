"Bękart" z Madsem Mikkelsenem na VOD Warszawa

to porywający dramat kostiumowy. Nakręcony z rozmachem "duński western jest historią XVIII-wiecznego podboju i próby ucywilizowania "ziemi niczyjej", czyli jutlandzkich wrzosowisk. To film o dzikiej i niepoddającej się próbom ujarzmienia naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. Rzecz o zemście, dyscyplinie, miłości i stracie. " Bękart " jest opowieścią o dumnym i niepoddającym się przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem. W głównej roli – charyzmatyczny Mads Mikkelsen , najsłynniejszy duński aktor i gwiazda światowego kina, uwielbiana przez polskie kinomanki i kinomanów. Za tę kreację Mikkelsen został uhonorowany m.in. Europejską Nagrodą Filmową oraz laurem FIPRESCI dla najlepszego aktora w filmie międzynarodowym podczas MFF w Palm Springs.Jest 1755 rok, kapitan Ludvig Kahlen – pochodzący z nieprawego łoża weteran wojenny – odpowiada na odezwę króla i wyrusza na podbój wrzosowisk. Chce zająć się rolnictwem i założyć tam kolonię. W zamian za zaprowadzenie rządów na "ziemi niczyjej" liczy na społeczny awans. Ale na drodze staje mu miejscowy szlachcic Frederik de Schinkel, który ani myśli podporządkować się decyzji władcy. Kahlen mierzy się nie tylko z wpływowym i nieustępliwym przeciwnikiem, ale też z dziką i bezkresną przyrodą. A kiedy szlachcic de Schinkel dowiaduje się, że w gospodarstwie Kahlena schronienie znajduje zbiegłe z jego majątku małżeństwo służących – szykuje okrutną zemstę.Jak mówił reżyser filmu, Nikolaj Arcel : " Bękart " to zapierające dech w piersiach epickie widowisko, w którym obecny jest mrok, humor, niemoc, krew, pot i szaleństwo. To także kolejna filmowa kooperacja Madsa Mikkelsena oraz Nikolaja Arcela i scenarzysty Andersa Thomasa Jensena . Z Arcelem Mikkelsen spotkał się w 2012 roku na planie " Kochanka królowej ", a u Jensena zagrał w znakomitych " Jabłkach Adama " i " Jeźdźcach sprawiedliwości ". Scenariusz " Bękarta " powstał na podstawie bestsellera Idy Jessen "The Captain and Ann Barbara". Film łączy w sobie rozmach kostiumowej superprodukcji i surowość opowieści o pionierach budujących nowy wspaniały świat, z intymnością historii o stracie, powinności, poświęceniu i otwieraniu się na życie… w każdych warunkach.Kapitan Ludvig Kahlen to kolejna rola, z którą Mads Mikkelsen odbył tour po światowych festiwalach i zdobył szereg nagród. Film miał premierę podczas Festiwalu w Wenecji w 2023 roku, oglądali go też widzowie MFF San Sebastian i MFF w Toronto 2023. A jury Europejskiej Nagrody Filmowej doceniło nie tylko brawurową kreację Mikkelsena , ale też kostiumy Kicki Ilander i fenomenalne zdjęcia autorstwa Rasmusa Videbæka . Teraz wielokrotnie nagradzaną produkcję będzie mogła oglądać publiczności platformy VOD Warszawa: https://vod.warszawa.pl/film,1521/bekart,45796?t=uRj5 . Premiera już