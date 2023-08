Kiedy "Barbie" trafi do streamingu? Znamy termin i platformę

"Barbie" w HBO Max jesienią

MOVIE SIĘ: Rozmawiamy o "Barbie" i "Oppenheimerze"

MAM PARĘ UWAG: Barbie" czyli "Uwaga! Feminizm"



O "Barbie" rozmawiali także Julia Taczanowska i Kuba Popielecki w najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag". Możecie go podsłuchać poniżej, a także na platformach podcastowych.









Zwiastun filmu "Barbie"



Barbie, która żyje w idealnym bajkowym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.



3 2 1 0





Dla Davida Zaslavabędzie pierwszym filmem, który przekroczy miliard dolarów w kinach za jego prezesury. Trudno więc nie uwierzyć jego słowom, kiedy mówi, że:. Podczas zaledwie 14 dni wyświetlania pokonała jużz podobnego okresu w kinach, a miliard jest już naprawdę blisko – prognozy wskazują, że ten magiczny pułap zostanie osiągnięty prawdopodobnie jeszcze w tę niedzielę bądź poniedziałek. Spodziewany wynik ostateczny z kin to 1,3 miliarda dolarów.Zaslav zaznaczył również, że od początkui opowiedział nieco o staraniach, jakie włożono w stworzenie "Lata Barbie" – jak nazwał akcję promocyjną, która obejmowała między innymi specjalny program w telewizji HGTV o urządzaniu domów i ogrodów pod tytułem "Barbie Dreamhouse", a także m.in. spot reklamowy podczas finałów NBA.Jesienna premieraokazuje się równie głęboko przemyślaną decyzją. W tym samym czasie film ma też trafić do samolotów w wybranych liniach lotniczych.Poniżej przekonacie się, co osądzą członkowie redakcji w składzie: Łukasz Muszynski, Dorota Kostrzewa i Maciej Łuka.