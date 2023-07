Box Office Polska: "Barbie" nr 1 tego roku. Ma już milion widzów

"Barbie" podbija świat

Movie się: Oceniamy "Barbie" i "Oppenheimera"

O filmie "Barbie

Kiedy Margot Robbie przekonywała Warner Bros. do realizacji filmu, żartowała, że. Teraz okazuje się, że była prorokinią. Film podbija kina prawie na całym świecie (porażką jest jedynie w Chinach i Korei Południowej).. Dziś zostanie piątą amerykańską premierą roku z wpływami powyżej 600 milionów dolarów. Jutro powinna paść granica 700 milionów, a w niedzielę 800 milionów. Tym samym w niedzielę będzie już trzecim największym kasowym hitem tego roku spychając z podiumWalka o amerykańskie podium potrwa zapewne do wtorku lub środy. Na raziez wynikiem 258,3 mln dolarów zajmuje piąte miejsce. Numerem trzy są na raziez wpływami w wysokości 358,9 mln dolarów.Producentom filmu " Barbie " udało się zebrać na planie imponującą obsadę. Prócz odtwórców głównych ról, Margot Robbie Ryana Goslinga , na ekranie pojawią się m.in. Dua Lipa America Ferrera oraz Kate McKinnon Robbie i Gosling wcielają się w Barbie i Kena, którzy zmagają się z kryzysem egzystencjalnym. W poszukiwania lekarstwa bohaterowie opuszczają idealny Barbieland i wyruszają w podróż do świata ludzi.