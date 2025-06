Drugi sezon "Pati" od dziś na MAX. Poznaj bohaterów serialu!

Poznaj głównych bohaterów serialu:

Tym razem zobaczymy, jak potoczyło się życie Pati po odsiadce w więzieniu. Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans.Pół roku spędzone w Zabrzu, utwierdziło ją w przekonaniu, że to nie jej miejsce - za blisko więzienia i za daleko od morza. Wspólnie z Krystianem decydują się wrócić do rodzinnego Pucka. Kompletnie spłukani szukają szybkiego zarobku. Krystian na jakiś czas wyjeżdża do Szwecji, gdzie Edi obiecał mu dobrze płatną pracę w budowlance. Pati szuka pracy na miejscu. Powrót do normalności po latach w zamknięciu jest jednak trudny, zwłaszcza kiedy ciąży na tobie piętno morderczyni. Ostracyzm z jakim się mierzy, nakłania ją do przeprowadzki do Gdyni, gdzie łatwiej zachować anonimowość.Dojmującej samotności i braku perspektyw doświadcza też Krystian. Edi wystawił go do wiatru i teraz Krystian musi sam znaleźć sobie pracę. Bohater zrobi wszystko, żeby nie zawieść Pati. Gdy pojawia się tajemnicza, charyzmatyczna Szwedka, los daje mu drugą szansę. Niestety – tylko na chwilę. Krystian wpada w niebezpieczną pułapkę i zostaje wciągnięty w sprawę przemytu narkotyków. Czy zdoła wyrwać się z matni i wrócić bezpiecznie do Polski? Tu gra toczy się o najwyższą stawkę.Tymczasem Pati, z konieczności, decyduje się wystąpić o mieszkanie readaptacyjne. Będzie je dzielić z dwoma kobietami po wyrokach. Jedna z nich, Lena od lat żyje w cieniu siostry Sylwii. To właśnie Sylwia namówiła ją do kradzieży i zniszczyła jej relację z chłopakiem. Pati instynktownie bierze Lenę pod swoje skrzydła, starając się dać jej choć odrobinę spokoju i wsparcia. Kiedy ich więź się zacieśnia, Sylwia ma z tym coraz większy problem. Napięcie narasta, a konflikt wkrótce wymyka się spod kontroli…Jedynym z warunków uzyskania lokum są cotygodniowe spotkania z kuratorką. Nie będzie to dla Pati zbyt łatwe zadanie. Z pozoru to formalność, w rzeczywistości – psychiczna próba sił. Kuratorka Alina to kobieta z misją, ale nie zawsze respektuje granice. Bez wiedzy Pati nawiązuje kontakt z jej rodziną w Kanadzie – i namawia ją do odnowienia relacji z dawno niewidzianą siostrą, Natalką. Dla Pati to jak otwarcie starej rany. Czy będzie w stanie zmierzyć się z przeszłością? Czy znajdzie w sobie siłę, by po latach spojrzeć siostrze w oczy?"Życiowa fighterka", która zawsze miała pod górkę, głównie za sprawą dysfunkcyjnej matki alkoholiczki, uwikłanej w światek przestępczy. Już jako nastolatka samotnie wychowywała młodsze rodzeństwo – Natalkę i Natana, a po śmierci matki desperacko walczyła o prawo do ich adopcji. Popełniła błąd, który przypłaciła więzieniem i poczuciem winy, które nie opuści jej do końca życia. Ucięła kontakt z rodzeństwem sądząc, że byłaby dla nich tylko powodem do wstydu i ciężarem. Charyzmatyczna, bezczelna, honorowa, zawsze z sercem na dłoni. Wyczulona na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Zakochana z wzajemnością w Krystianie. Jej wielką pasją jest gotowanie. Po 8 latach odsiadki, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Czy dostanie od życia drugą szansę?Mężczyzna o wielkim sercu, prostolinijny, z poczuciem humoru, lojalny i bezgranicznie zakochany w Pati. Dla niej zrobiłby wszystko. Chroni ją przed światem zewnętrznym i przed nią samą. Skrywa tajemnicę, przez którą może stracić swoją ukochaną. Krystian, który jest do bólu uczciwy, zostanie oszukany i wciągnięty w przemyt narkotyków. Czy poradzi sobie z narkotykowym gangiem i czy będzie w stanie odzyskać zaufanie Pati?Szwedka, przez krótki czas pracodawczyni Krystiana, który wykonuje u niej proste prace remontowe. Mieszka sama w domu, który kiedyś wypełniony był rodziną. Tylko że rodziny już nie ma… Mąż uległ urokowi młodszej kobiety, a dorosły syn, uznany architekt, goni swoje marzenia w Sztokholmie. Alma uczy się życia na nowo. Mimo życiowych perturbacji pozostała otwarta, życzliwa i gotowa na to co przyniesie los. Chwilowa obecność Krystiana budzi w niej tęsknotę za bliskością i miłością.Kuratorka sądowa. Doświadczona i zaangażowana w swoją pracę. Naprawdę obchodzi ją los jej podopiecznych. Sprawuje dozór nad skazanymi, co do których sąd orzekł warunkowe zawieszenie kary (Lena) oraz wspomaga byłych więźniów w ich procesie adaptacyjnym (Mariola i Pati). Jej metody często spotykają się z niezrozumieniem i oporem ze strony Pati. Aliny to jednak nie zraża. Jest przekonana, że wie czego Pati potrzebuje i uparcie, krok po kroku, realizuje swój plan. Bez zgody Pati nawiązuje kontakt z jej rodzeństwem i zmusza ją do odnowienia relacji rodzinnych z Natalką i Natanem. Przekonuje ją też do spotkania z rodzicami dziecka, które zginęło przez nią w wypadku. Jako kuratorka ma zapobiec powrotowi Pati na drogę przestępczą. Wie, że Pati zacznie naprawdę żyć dopiero, gdy sama sobie wybaczy.Skromna i wycofana. Zrobi wszystko, żeby uniknąć konfrontacji i problemów. By jakoś przetrwać w środowisku ludzi z półświatka stara się być niewidzialna. Latami uczciwie pracowała jako księgowa aż wpadła w sidła nałogu. Hazard dramatycznie odcisnął się na jej życiu. Zdefraudowała pieniądze firmy, za co na 5 lat trafiła do więzienia. Po wyjściu na wolność, próbuje poukładać swoje życie na nowo. Unika problemów, bierze udział w spotkaniach grupy wsparcia dla Anonimowych Hazardzistów. Robi wszystko, by nie wrócić za kratki.Sierota, wychowana w domu dziecka. Delikatna, wrażliwa, ale z racji wieku nieco naiwna i łatwo ulegająca wpływom. Skazana za próbę kradzieży z włamaniem, do której nakłoniła ją Sylwia. Ze względu na młody wiek, niekaralność i zaawansowaną ciążę, karę odbywa na zwolnieniu warunkowym, pod nadzorem kuratorskim Aliny. Dzieli, razem z Mariolą i Pati, mieszkanie readaptacyjne. Przypomina Pati siostrę, co sprawia, że Pati od razu otacza ją opieką. Sylwia przekonuje Lenę, że nie nadaje się na matkę, i nakłania ją do oddania dziecka do adopcji. W rzeczywistości Sylwia planuje sprzedać dziecko Leny za granicę.Kobieta z półświatka. Starsza o kilka lat od Leny, podaje się za jej siostrę, ale w rzeczywistości nią nie jest. Wykorzystuje Lenę, żeby się wzbogacić. Arogancka, bezczelna, wulgarna, a przede wszystkim bezwzględna. Lubi jątrzyć. Odseparowuje Lenę od Antka (ojciec dziecka) i przekonuje ją do oddania dziecka do adopcji. Ustawiona przez nią nielegalna adopcja jest tak naprawdę transakcją handlową. Pomysłodawczyni akcji z "włamem", za który Lena została skazana. Otwarcie wroga względem Pati, która pozbawia ją kontroli nad Leną.Sylwia ma swój dwór:– dwóch gachów gotowych zrobić dla niej wszystko. Nawet zabić.Wietnamczyk prowadzący w Gdyni wietnamski bar "Viet Pho". Próbując związać koniec z końcem balansuje na granicy prawa. O licznych kontrolach sanepidu uprzedza go opłacany sowicie informator. Aż do czasu… To właśnie on zatrudnia Pati. Nam nie pyta o niekaralność. Dla niego liczy się po prostu pracowitość. Jako pracodawca jest uczciwy i lojalny.Dawna miłość Krystiana.Sześcioodcinkową kontynuacja " Pati " została przygotowana przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Autorami scenariusza są Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 1-3) oraz Katarzyna Krzysztopik (odcinki 4-6). Od strony reżyserskiej nad produkcją czuwali Adrian Panek (odcinki 1-3) oraz Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 4-6), a zdjęcia realizowali Łukasz Gutt (odcinki 1-3) i Klaudiusz Dwulit (odcinki 4-6). Autorem scenografii jest Maciej Fajst , kostiumów – Katarzyna Baran . Za charakteryzację odpowiadała Jolanta Madejska-Witek . Producentką jest Katarzyna Czarnecka , kierownikiem produkcji natomiast – Przemysław Malec