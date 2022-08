"Belfer" - serial CANAL+ powróci w przyszłym roku

O serialu "Belfer"

Teaser trzeciego sezonu "Belfer"

Ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu serialu " Belfer ". Projekt powstaje dla stacji CANAL+.Belfer - Paweł Zawadzki wraca w rodzinne strony, do nadmorskiego Małomorza, gdzie nadal mieszka jego ojciec. Podejmuje pracę w lokalnym liceum. Podczas rejsu dla młodzieży organizowanego przez ojca Pawła dochodzi do tragicznego wydarzenia z udziałem jednego z uczniów. Uwikłany w sprawę Belfer rozpoczyna śledztwo na własną rękę, odkrywając też fakty związane z przeszłością swoich bliskich.Pierwszy sezon serialu zadebiutował na antenie CANAL+ w październiku 2016 r. Śmierć dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością Dobrowic. W tym samym czasie zjawia się tam nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły, Paweł Zawadzki. Rozpoczyna własne dochodzenie. Chociaż wszyscy mieszkańcy się znają i wiedzą o sobie wszystko, Pawłowi nikt niczego nie powie. Belfer zostaje sam. Historia charyzmatycznego nauczyciela języka polskiego z miejsca podbiła serca widzów, krytyków i środowiska filmowego zdobywając wiele prestiżowych nagród. Serial został wyróżniony nagrodą Polskiej Akademii Filmowej ORZEŁ 2017 r. w kategorii "najlepszy filmowy serial fabularny", Specjalną Telekamerą 2017 oraz statuetką Bestsellerów Empiku jako Wydarzenie Roku 2016.W drugim sezonie, który swoją premierę miał rok później, Belfer zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii.Premiera trzeciego sezonu serialu " Belfer " w 2023 roku.