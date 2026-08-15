"Bluey: Film": Bluey i Bingo dokazują w pierwszym teaserze

Organizowany przez Disneya event D23 przyciągnął przede wszystkim fanów produkcji Marvela czy Gwiezdnych wojen, którzy mieli okazję zobaczyć m.in. nowy zwiastun "Doomsday" czy fragment "Starfightera" (więcej na ich temat znajdzie TUTAJ i TUTAJ). Ale znalazło się też coś dla najmłodszych widzów. Zaprezentowano pierwszy teaser animacji "Bluey: Film", która za rok zagości na ekranach kin.
Zobacz pierwszy teaser animacji "Bluey: Film"
Premiera filmu o przygodach Bluey zaplanowana jest na 6 sierpnia 2027 roku. W zaprezentowanych teaserze widzimy, jak Bluey i jej młodsza siostra Bingo bawią się, odbijając czerwony balonik. "Nie może spaść na ziemię!" – woła jedna z bohaterek. Co się dzieje później? Dowiecie się z krótkiego wideo:
Twórcy zdecydowali się zrezygnować z tradycyjnej animacji na rzecz wygenerowanych przez komputer obrazów (CGI). Tytułową Bluey poznaliśmy jako bohaterkę cieszącego się ogromną popularnością w Australii serialu dla najmłodszych. Jest to sześcioletnia suczka rasy blue heeler, która uwielbia, gdy jej rodzinna codzienność jest przepełniona niezwykłymi wydarzeniami. Kreatywna zabawa rozwija jej wyobraźnię, a także wzmacnia odporność fizyczną i emocjonalną.
Kadr z animacji "Bluey"
Reżyserskie krzesła zajęli Joe Brumm
i Richard Jeffery
, czyli twórcy od lat związani z serialem. Pracują oni na podstawie scenariusza Brumma
. W obsadzie znaleźli się Melanie Zanetti
i David McCormack
, którzy ponownie wcielą się w Chilli i Bandita Heelerów, czyli mamę i tatę małych bohaterek.