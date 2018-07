"Bond 25": nowe informacje na temat przeciwników 007

Do sieci wyciekło ogłoszenie castingowe do 25. części przygód Jamesa Bonda. Zdaniem dziennikarzy opisy ról, które mają być obsadzone, jak ulał pasują do postaci złoczyńców.Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, agent 007 będzie musiał tym razem zmierzyć się z trójką przeciwników. Dwoje z nich (kobieta i mężczyzna) to Rosjanie i są opisani jako postaci pierwszoplanowe. Do obsadzenia jest jeszcze rola Maorysa, bohatera drugoplanowego. Fani uważają, że będzie on pomocnikiem pary głównych złoczyńców, kimś w rodzaju Oddjoba zoraz Szczęk zeOto pełny opis ogłoszenia castingowego:trafi do kin w październiku 2019 roku. Za kamerą stanie Danny Boyle , a główną rolę zagra po raz kolejny Daniel Craig