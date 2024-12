"LEGO James Bond" - wstrząśnięty, anulowany

Comment

Zwiastun, będący jedynie prezentacją pomysłu, ma dość surową formę, brakuje mu szczegółów, ale jego styl i humor wyraźnie nawiązują do innych produkcji TT Games.Pojawiły się spekulacje, że materiał mógł być związany z grą " LEGO Dimensions ", konkretnie z dodatkową zawartością, która nigdy nie ujrzała światła dziennego. Przez lata sądzono, że James Bond miał być jedną z marek, które miały pojawić się w grze, zanim zastąpiła go seria " Mission Impossible ". Źródło przecieku zaprzeczyło jednak tym doniesieniom, twierdząc, że nagranie było przygotowane jako propozycja stworzenia samodzielnej gry LEGO z Jamesem Bondem." – napisał informator. "."Na razie nie wiadomo, czy LEGO James Bond kiedykolwiek powróci do planów wydawniczych, ale z pewnością taka koncepcja wzbudzi zainteresowanie zarówno fanów LEGO, jak i agenta 007.