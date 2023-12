Wiemy, kiedy wrócą "Bridgertonowie". Zobaczcie zapowiedź trzeciego sezonu serialu platformy Netflix

"Bridgertonowie" - zobaczcie zapowiedź nowych odcinków

"Bridgertonowie" - kiedy premiera trzeciego sezonu?

Co wydarzy się w trzecim sezonie serialu "Bridgertonowie"?

, które zadebiutują w serwisie wiosną 2024 roku. Pierwsza połowa pojawi się, a druga -. W sumie na trzeci sezon złoży się osiem odcinków.Colin, który powraca z podróży, jest zaskoczony chłodnym przyjęciem ze strony Penelope – jedynej osoby, która ceniła go za to, jaki jest. Pragnąć odzyskać jej przyjaźń, pomaga jej podbudować pewność siebie, co ma ułatwić bohaterce znalezienie idealnego męża. Wkrótce zaczyna wątpić, czy jego uczucia względem Penelope to rzeczywiście tylko przyjaźń.Komplikują się także sprawy między Penelope a Eloise ( Claudia Jessie ), która znalazła nową przyjaciółkę w niespodziewanym miejscu. Utrzymanie swojego alter ego w tajemnicy będzie dla Penelope coraz trudniejsze.